快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

今彩539第114225期頭獎2注中獎

中央社／ 台北16日電

今彩539第114225期開獎，中獎號碼02、19、09、21、33；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣800萬元。

貳獎198注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼393，壹獎125注中獎，每注獎金1萬元。

4星彩中獎號碼0501，壹獎27注中獎，每注獎金10萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

延伸閱讀

快對獎！大樂透頭獎一注獨得 獎落台北市內湖區

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

今彩539第114214期 頭獎槓龜

今彩539第114212期 頭獎槓龜

相關新聞

快對獎！大樂透頭獎一注獨得 獎落台北市內湖區

今晚開出的大樂透頭獎1億元在台北市內湖區江南街69號的金穩嬴投注站開出，由一人獨得。

外科葵花寶典 三總協力翻譯完成「華盛頓外科學手冊」中文版

三軍總醫院外科部歷時一年多，成功翻譯國際知名外科參考書「華盛頓外科學手冊」第九版中文版，全書共45個章節，由65位外科部...

傳藝中心首推「兒童戲曲劇團扶植計畫」 五團共築戲曲沃土

一口小戲箱，開啟孩子大想像！為全面性推動兒童戲曲發展，國立傳統藝術中心首度辦理「兒童戲曲劇團扶植計畫」，於年初公開徵選出...

落實健康醫院計畫 高雄基督教醫院推動「幸福職場」

高雄基督教醫院積極響應衛福部國民健康署推動的「健康醫院持續精進計畫」，著重員工身心健康與專業知能的提升，推動「幸福職場」...

美味佳庇護工場 協助憨兒製作健康不含添加物中秋月餅

中秋佳節將至，高雄市勞工局輔導位於岡山區本洲產業園區服務中心內的身心障礙庇護工場「美味佳餐坊」，限時推出六款美味、健康不...

臺大醫院金山分院長安寧講座 談快樂活自在死

台灣在2025年邁入超高齡社會，人口快速老化，生命末期照護及長期照護的需求急劇成長，如何提升末期病人生活品質且有尊嚴的善終成為大眾關注的議題。為了讓民眾擁有正確的安寧療護觀念，法鼓山社會大學與財團法人台北市立心慈善基金會就開啟2025安寧療護講座，邀請台大醫院金山分院蔡兆勳院長來主講，與民眾聊聊如何快樂活、自在死。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。