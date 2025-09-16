快對獎！大樂透頭獎一注獨得 獎落台北市內湖區

今晚開出的大樂透頭獎1億元在台北市內湖區江南街69號的金穩嬴投注站開出，由一人獨得。

大樂透第88期今晚開獎，中獎號碼為47、07、25、18、17、22，特別號38。

台彩公司指出，大樂透自本期(9/16)起實施中秋加碼，加開100組100萬元。本期大樂透加開之100組100萬獎項開出情形方面，100組中開出9組，總中獎注數為12注，其中7組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3 注均分，本期尚有91組100萬獎項未開出，將於次期（9月19日）繼續加開。

