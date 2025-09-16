大樂透第114088期開獎

台灣在2025年邁入超高齡社會，人口快速老化，生命末期照護及長期照護的需求急劇成長，如何提升末期病人生活品質且有尊嚴的善終成為大眾關注的議題。為了讓民眾擁有正確的安寧療護觀念，法鼓山社會大學與財團法人台北市立心慈善基金會就開啟2025安寧療護講座，邀請台大醫院金山分院蔡兆勳院長來主講，與民眾聊聊如何快樂活、自在死。

2025-09-16 19:03