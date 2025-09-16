外科葵花寶典 三總協力翻譯完成「華盛頓外科學手冊」中文版

三軍總醫院外科部歷時一年多，成功翻譯國際知名外科參考書「華盛頓外科學手冊」第九版中文版，全書共45個章節，由65位外科部主治醫師群協力翻譯。這本被稱為「外科葵花寶典」中文版，國防部軍醫局局長、外科醫學會理事長蔡建松表示，「華盛頓外科學」是國際間外科領域的重要參考書籍，希望吸引更多年輕人投入外科領域。

蔡建松說，「華盛頓外科學手冊」自1974年首版問世以來，被視為外科醫師實務診療的重要參考依據，更被喻為必備臨床醫學書籍。第九版中文版完成翻譯並上市，全賴三軍總醫院外科部全體主治醫師群齊心協力，這本書籍對醫院新進醫師更是診療上的好幫手，有益於臨床方面照護病人。

醫學生被訓練要以英文精確理解、表達疾病，掌握專業的科學語言，而完成聖經級的醫學書籍中文版可幫助實習醫師、住院醫師與臨床外科醫師跨越語言障礙。蔡建松強調，第九版中文版「華盛頓外科學」跨越語言障礙，內容涵蓋從基礎外科原則、各系統外科疾病之診斷與治療，到手術技巧與臨床決策等完整知識體系。

「華盛頓外科學手冊」第九版中文版也代表醫者傳承與奉獻的精神，呼應外科醫師的傳承問題，蔡建松指出，外科人力荒已經比以前改善，要如何吸引年輕一代走外科，醫院要做的是啟發，提供專業教育資源、塑造良好的環境，自然而然就能吸引及留住人才。

蔡建松說，「華盛頓外科學手冊」最新版的中文版翻譯，是友善職場、教育訓練所跨出的一步，結合三總外科部各專科主治醫師的臨床經驗與專業領域，歷時一年多完成全書中文化。為確保專業性與精準性，每一章節皆由對應領域的主治醫師親自審譯，並參照台灣臨床實務作適切調整，兼顧國際觀與在地化。

三軍總醫院院長陳元皓表示，AI人工智慧盛行，有助於加快醫療照護工作的速度，不過仍需要扎實的醫學訓練、建立基礎臨床能力。「華盛頓外科學手冊」促進專業知識的交流與推廣，同仁合力完成最新版中文版，突破語言的困難，使外科學習者與臨床醫療團隊在診斷與治療上能更精準，最終惠及病患福祉。 三軍總醫院外科部全體主治醫師群齊心協力，完成國際經典外科專書「華盛頓外科學手冊第九版」最新版的中文版翻譯。記者廖靜清／攝影

