快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

聽新聞
0:00 / 0:00

外科葵花寶典 三總協力翻譯完成「華盛頓外科學手冊」中文版

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國防部軍醫局局長、外科醫學會理事長蔡建松（中）表示，新書有助於臨床團隊於第一線進行即時判斷與溝通。三軍總醫院院長陳元皓（左）、三軍總醫院行政副院長（右）。記者廖靜清／攝影
國防部軍醫局局長、外科醫學會理事長蔡建松（中）表示，新書有助於臨床團隊於第一線進行即時判斷與溝通。三軍總醫院院長陳元皓（左）、三軍總醫院行政副院長（右）。記者廖靜清／攝影

三軍總醫院外科部歷時一年多，成功翻譯國際知名外科參考書「華盛頓外科學手冊」第九版中文版，全書共45個章節，由65位外科部主治醫師群協力翻譯。這本被稱為「外科葵花寶典」中文版，國防部軍醫局局長、外科醫學會理事長蔡建松表示，「華盛頓外科學」是國際間外科領域的重要參考書籍，希望吸引更多年輕人投入外科領域。

蔡建松說，「華盛頓外科學手冊」自1974年首版問世以來，被視為外科醫師實務診療的重要參考依據，更被喻為必備臨床醫學書籍。第九版中文版完成翻譯並上市，全賴三軍總醫院外科部全體主治醫師群齊心協力，這本書籍對醫院新進醫師更是診療上的好幫手，有益於臨床方面照護病人。

醫學生被訓練要以英文精確理解、表達疾病，掌握專業的科學語言，而完成聖經級的醫學書籍中文版可幫助實習醫師、住院醫師與臨床外科醫師跨越語言障礙。蔡建松強調，第九版中文版「華盛頓外科學」跨越語言障礙，內容涵蓋從基礎外科原則、各系統外科疾病之診斷與治療，到手術技巧與臨床決策等完整知識體系。

「華盛頓外科學手冊」第九版中文版也代表醫者傳承與奉獻的精神，呼應外科醫師的傳承問題，蔡建松指出，外科人力荒已經比以前改善，要如何吸引年輕一代走外科，醫院要做的是啟發，提供專業教育資源、塑造良好的環境，自然而然就能吸引及留住人才。

蔡建松說，「華盛頓外科學手冊」最新版的中文版翻譯，是友善職場、教育訓練所跨出的一步，結合三總外科部各專科主治醫師的臨床經驗與專業領域，歷時一年多完成全書中文化。為確保專業性與精準性，每一章節皆由對應領域的主治醫師親自審譯，並參照台灣臨床實務作適切調整，兼顧國際觀與在地化。

三軍總醫院院長陳元皓表示，AI人工智慧盛行，有助於加快醫療照護工作的速度，不過仍需要扎實的醫學訓練、建立基礎臨床能力。「華盛頓外科學手冊」促進專業知識的交流與推廣，同仁合力完成最新版中文版，突破語言的困難，使外科學習者與臨床醫療團隊在診斷與治療上能更精準，最終惠及病患福祉。

三軍總醫院外科部全體主治醫師群齊心協力，完成國際經典外科專書「華盛頓外科學手冊第九版」最新版的中文版翻譯。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院外科部全體主治醫師群齊心協力，完成國際經典外科專書「華盛頓外科學手冊第九版」最新版的中文版翻譯。記者廖靜清／攝影

醫師 中文

延伸閱讀

外科人葵花寶典 三總發表華盛頓外科學中文版

因應城鎮戰大量傷患 各戰區地下或固定設施傷患後送站計畫曝光

新詩｜心臟血管外科

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

相關新聞

外科葵花寶典 三總協力翻譯完成「華盛頓外科學手冊」中文版

三軍總醫院外科部歷時一年多，成功翻譯國際知名外科參考書「華盛頓外科學手冊」第九版中文版，全書共45個章節，由65位外科部...

落實健康醫院計畫 高雄基督教醫院推動「幸福職場」

高雄基督教醫院積極響應衛福部國民健康署推動的「健康醫院持續精進計畫」，著重員工身心健康與專業知能的提升，推動「幸福職場」...

美味佳庇護工場 協助憨兒製作健康不含添加物中秋月餅

中秋佳節將至，高雄市勞工局輔導位於岡山區本洲產業園區服務中心內的身心障礙庇護工場「美味佳餐坊」，限時推出六款美味、健康不...

臺大醫院金山分院長安寧講座 談快樂活自在死

台灣在2025年邁入超高齡社會，人口快速老化，生命末期照護及長期照護的需求急劇成長，如何提升末期病人生活品質且有尊嚴的善終成為大眾關注的議題。為了讓民眾擁有正確的安寧療護觀念，法鼓山社會大學與財團法人台北市立心慈善基金會就開啟2025安寧療護講座，邀請台大醫院金山分院蔡兆勳院長來主講，與民眾聊聊如何快樂活、自在死。

飲料買1送1、免服務費！新越式料理「越越」享河粉、烤肉與創意料理

由典華創辦人二代兄弟共同創立的越式餐廳「越越・新越南料理」，將於9月17日起於台北大直試營運。店內提供有經典的越南河粉、...

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」1周內還有更強熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD20今下午生成，預估周四、周五最接近台灣，中央氣象署預報員張竣堯表示，不排除增強為輕度颱風「米塔」，屆時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。