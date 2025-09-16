韌性預算宣傳費 衛福部：安心在地老化必要編列

快訊

中央社／ 台北16日電

韌性特別預算案今天遭國民黨立委質疑，衛福部獨居老人照顧服務政策宣傳編列3000多萬元，與國際局勢有何關聯。衛福部回應，這筆經費是安心在地老化的必要編列，希望立委支持。

針對美國對等關稅，行政院為因應產業衝擊，日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，並送立法院審查。

國民黨籍立法委員吳宗憲今天透過臉書發文指出，韌性特別預算高達新台幣5500億元，其中媒體政策及業務宣導經費就高達1億元，細看發現獨居老人的照顧服務宣傳要3000多萬元，質疑這與對美關稅或國際局勢險峻有何關聯。

衛生福利部社會及家庭署代理署長周道君晚間向中央社記者解釋：「主要是為了宣傳政策，讓長輩知道有哪些可用資源，同時也避免長輩以為是什麼新興詐騙手法。」

周道君指出，過去獨居長者服務主要針對相對弱勢的一群，然而台灣正邁入超高齡化社會，每5人就有1名65歲以上長者，面對人口結構的重大轉變，強化社會安全網刻不容緩，現在韌性計畫將服務對象擴大到所有獨居長者。

周道君表示，因應新的照顧服務政策，必須確實讓長輩知道，因此編列115年、116年共2個年度的獨居老人關懷服務推廣宣導經費3253萬元，約占總經費0.5%。

他並說明主要用途，包括以電視、廣播、網路及社群平台等多元管道方式，再依照各縣市的實際狀況，因地制宜進行關懷訪視、緊急救援、送餐服務等宣傳，擴及資訊的觸及率，讓每位長者「看得到、聽得到、用得到」。

周道君強調，獨居老人涵蓋不同的背景、地區，可能因為經濟條件、視力或聽力退化、行動不便，以及數位落差等各種因素，造成每個人接收資訊的方式不一，單一媒介宣傳力道恐不足，必須擴大宣導管道，以確保長者清楚了解自身權益。

此外，目的之一也是避免長輩誤認是新興詐騙手法，周道君說，畢竟服務人員會到長輩家中訪視，又明確知道其為獨居長輩，政策宣傳預算將全數用於宣傳支持協助弱勢長者，使其充分了解社區支援網絡與各種支持性資源，知道如何求助、參與服務，並建立信任、降低受騙，營造在地老化的友善社會。

衛福部表示，相關政策宣傳經費，是支持長者能夠安心在地老化的必要編列，相關廣宣預算執行情形，皆會按季公開資訊，也會依法公開招標及執行，希望朝野立委能夠給予支持。

老化 長輩 獨居老人

