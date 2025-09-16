落實健康醫院計畫 高雄基督教醫院推動「幸福職場」
高雄基督教醫院積極響應衛福部國民健康署推動的「健康醫院持續精進計畫」，著重員工身心健康與專業知能的提升，推動「幸福職場」，踴躍辦理健康促進與高齡友善相關教育課程，醫事人員參與率達91%。高雄基督教醫院藉由推廣運動、營養與壓力調適教育，協助同仁培養健康生活習慣，並透過健檢與追蹤機制，營造更具支持性與活力的職場環境，讓工作場所也能成為幸福健康的園地，員工留任率自113年的92.5%再提升至114年的96.5%。
社區是健康網絡的重要面向，在社區照護中，高雄基督教醫院透過多元衛教活動，積極推廣正確健康觀念，除了在院內舉辦健康講座，也走進社區，針對慢性病防治、長者防跌及菸檳防制進行宣導，並與社福機構、信仰機構與社區據點合作，如雙福喜樂泉社區關懷據點、高基六合醫事C長照站等，將健康及長照知識傳遞給更多居民。
醫院更深入營建工地現場，在炙熱的艷陽下與勞工面對面交流，推廣菸檳防治與健康檢查，協助勞工在日常工作中提升健康意識，守護最辛勤的勞動者。針對校園族群，亦配合學生健康檢查，透過檢測與衛教提升青少年對健康的認識，讓健康促進從小扎根。
