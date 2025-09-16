美味佳庇護工場 協助憨兒製作健康不含添加物中秋月餅
中秋佳節將至，高雄市勞工局輔導位於岡山區本洲產業園區服務中心內的身心障礙庇護工場「美味佳餐坊」，限時推出六款美味、健康不含任何添加物的月餅，這些精緻的月餅，都是由憨兒們付出比一般人更多的努力與汗水親手製作的，中秋送禮若能指定美味佳餐坊的產品，就能傳遞最溫暖的支持。
高雄中餐服務人員職業工會理事長伍先棣表示，美味佳餐坊是全國唯一由職業工會經營的庇護工場，因此擁有許多教師、訓練資源，是少數擁有自主產品開發能力的庇護工場。伍先棣強調，為了提供憨兒一個永遠的家，美味佳必須走一般企業經營模式，不斷強化競爭力，才是永續經營之道。美味佳已連續15年榮獲高雄市政府頒發「健康盒餐」及「衛生自主管理優等」雙認證，致力做出與一般街邊餐飲店的區隔；更與多家飯店主廚合作，定期至工場技術指導以維護產品品質及研發新菜色，提供消費者色香味俱全的餐點，讓消費者吃得安心又有愛心。
高雄市勞工局也同步推出中秋回饋方案，即日起至9月30日止，凡累計採購庇護工場中秋禮品達10萬元者，可獲得1萬元禮金回饋，期望有更多企業與民眾支持庇護就業，讓節慶送禮也能兼顧社會價值。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言