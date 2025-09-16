快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

美味佳庇護工場 協助憨兒製作健康不含添加物中秋月餅

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
美味佳餐坊限時推出六款美味、健康不含任何添加物的月餅。圖／高雄市勞工局提供
美味佳餐坊限時推出六款美味、健康不含任何添加物的月餅。圖／高雄市勞工局提供

中秋佳節將至，高雄市勞工局輔導位於岡山區本洲產業園區服務中心內的身心障礙庇護工場「美味佳餐坊」，限時推出六款美味、健康不含任何添加物的月餅，這些精緻的月餅，都是由憨兒們付出比一般人更多的努力與汗水親手製作的，中秋送禮若能指定美味佳餐坊的產品，就能傳遞最溫暖的支持。

高雄中餐服務人員職業工會理事長伍先棣表示，美味佳餐坊是全國唯一由職業工會經營的庇護工場，因此擁有許多教師、訓練資源，是少數擁有自主產品開發能力的庇護工場。伍先棣強調，為了提供憨兒一個永遠的家，美味佳必須走一般企業經營模式，不斷強化競爭力，才是永續經營之道。美味佳已連續15年榮獲高雄市政府頒發「健康盒餐」及「衛生自主管理優等」雙認證，致力做出與一般街邊餐飲店的區隔；更與多家飯店主廚合作，定期至工場技術指導以維護產品品質及研發新菜色，提供消費者色香味俱全的餐點，讓消費者吃得安心又有愛心。

高雄市勞工局也同步推出中秋回饋方案，即日起至9月30日止，凡累計採購庇護工場中秋禮品達10萬元者，可獲得1萬元禮金回饋，期望有更多企業與民眾支持庇護就業，讓節慶送禮也能兼顧社會價值。

中秋 庇護工場 職業工會

延伸閱讀

緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

教師中秋國慶3大連假搭乘公路客運 可享票價6折到85折

四大超商 搶中秋商機

支持庇護工場 台東縣府推出中秋禮盒85折優惠

相關新聞

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」1周內還有更強熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD20今下午生成，預估周四、周五最接近台灣，中央氣象署預報員張竣堯表示，不排除增強為輕度颱風「米塔」，屆時...

無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

無照駕駛案件逐年增加，立法院今年8月初審通過加重罰鍰，交通部今公布修法細節，初犯機車重罰1.8萬至3.6萬，汽車3.6萬...

落實健康醫院計畫 高雄基督教醫院推動「幸福職場」

高雄基督教醫院積極響應衛福部國民健康署推動的「健康醫院持續精進計畫」，著重員工身心健康與專業知能的提升，推動「幸福職場」...

美味佳庇護工場 協助憨兒製作健康不含添加物中秋月餅

中秋佳節將至，高雄市勞工局輔導位於岡山區本洲產業園區服務中心內的身心障礙庇護工場「美味佳餐坊」，限時推出六款美味、健康不...

臺大醫院金山分院長安寧講座 談快樂活自在死

台灣在2025年邁入超高齡社會，人口快速老化，生命末期照護及長期照護的需求急劇成長，如何提升末期病人生活品質且有尊嚴的善終成為大眾關注的議題。為了讓民眾擁有正確的安寧療護觀念，法鼓山社會大學與財團法人台北市立心慈善基金會就開啟2025安寧療護講座，邀請台大醫院金山分院蔡兆勳院長來主講，與民眾聊聊如何快樂活、自在死。

飲料買1送1、免服務費！新越式料理「越越」享河粉、烤肉與創意料理

由典華創辦人二代兄弟共同創立的越式餐廳「越越・新越南料理」，將於9月17日起於台北大直試營運。店內提供有經典的越南河粉、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。