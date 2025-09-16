美味佳庇護工場 協助憨兒製作健康不含添加物中秋月餅

中秋佳節將至，高雄市勞工局輔導位於岡山區本洲產業園區服務中心內的身心障礙庇護工場「美味佳餐坊」，限時推出六款美味、健康不含任何添加物的月餅，這些精緻的月餅，都是由憨兒們付出比一般人更多的努力與汗水親手製作的，中秋送禮若能指定美味佳餐坊的產品，就能傳遞最溫暖的支持。

高雄中餐服務人員職業工會理事長伍先棣表示，美味佳餐坊是全國唯一由職業工會經營的庇護工場，因此擁有許多教師、訓練資源，是少數擁有自主產品開發能力的庇護工場。伍先棣強調，為了提供憨兒一個永遠的家，美味佳必須走一般企業經營模式，不斷強化競爭力，才是永續經營之道。美味佳已連續15年榮獲高雄市政府頒發「健康盒餐」及「衛生自主管理優等」雙認證，致力做出與一般街邊餐飲店的區隔；更與多家飯店主廚合作，定期至工場技術指導以維護產品品質及研發新菜色，提供消費者色香味俱全的餐點，讓消費者吃得安心又有愛心。

高雄市勞工局也同步推出中秋回饋方案，即日起至9月30日止，凡累計採購庇護工場中秋禮品達10萬元者，可獲得1萬元禮金回饋，期望有更多企業與民眾支持庇護就業，讓節慶送禮也能兼顧社會價值。

