台北興富發棒球隊化身志工 陪伴社照長者重拾活力

響應台北市體育局舉辦公益活動，台北興富發棒球隊今天不練球，而是陪社照長者體驗棒球。一粒麥子社福基金會表示，運動員的陪伴能激勵長者重拾活力，期待有不同體育團體前往。

台北市體育局今天舉辦「棒球傳愛．樂齡同行」活動。由台北興富發棒球隊化身志工，前往一粒麥子社會福利慈善事業基金會的莒光社照機構，陪同長者做體適能活動、體驗棒球遊戲，在歡笑中舒展筋骨。

台北市體育局指出，台北興富發棒球隊歷年來做過許多公益活動，相信運動員的感染力可以在社會各面向體現正面影響力。這次活動期望引領長者在體能活動中感受到樂趣，進而打開心扉維持活力、持續與人交流。

一粒麥子社福基金會執行長林木泉表示，運動員的陪伴可以對人產生激勵效果，期待未來有不同體育團體前往，陪同長者做不同活動，喚起他們對運動的熱情與正向力量。

