快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

台北興富發棒球隊化身志工 陪伴社照長者重拾活力

中央社／ 台北16日電

響應台北市體育局舉辦公益活動，台北興富發棒球隊今天不練球，而是陪社照長者體驗棒球。一粒麥子社福基金會表示，運動員的陪伴能激勵長者重拾活力，期待有不同體育團體前往。

台北市體育局今天舉辦「棒球傳愛．樂齡同行」活動。由台北興富發棒球隊化身志工，前往一粒麥子社會福利慈善事業基金會的莒光社照機構，陪同長者做體適能活動、體驗棒球遊戲，在歡笑中舒展筋骨。

台北市體育局指出，台北興富發棒球隊歷年來做過許多公益活動，相信運動員的感染力可以在社會各面向體現正面影響力。這次活動期望引領長者在體能活動中感受到樂趣，進而打開心扉維持活力、持續與人交流。

一粒麥子社福基金會執行長林木泉表示，運動員的陪伴可以對人產生激勵效果，期待未來有不同體育團體前往，陪同長者做不同活動，喚起他們對運動的熱情與正向力量。

體育 運動 公益活動

延伸閱讀

映後驚喜！曾敬驊化身「香蕉哥哥」　影后高伊玲模仿「天線寶寶」

台南廣達「游於藝」巡迴展開跑 化身螞蟻感受「見微知美」

中職／李多慧22日化身台北101景觀台「一日店長」 備妥獨家舞蹈寵粉

果然是人間天使！朴寶劍化身網路偵探「凌晨親自出動抓黃牛」大型尷尬社死現場對方嚇到急刪文

相關新聞

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」1周內還有更強熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD20今下午生成，預估周四、周五最接近台灣，中央氣象署預報員張竣堯表示，不排除增強為輕度颱風「米塔」，屆時...

無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

無照駕駛案件逐年增加，立法院今年8月初審通過加重罰鍰，交通部今公布修法細節，初犯機車重罰1.8萬至3.6萬，汽車3.6萬...

嘉義太保「好想兔」遊樂園開幕 消費滿千抽聯名Gogoro

台積電封測廠帶動嘉義縣太保市發展，人口有望持續成長，有業者看準商機，與知名插畫角色「好想兔」聯名，打造2100坪大型遊樂...

科技業夫妻5年不孕 茂盛醫院AI試管助夫妻一圓「三寶夢」

從事科技業的劉姓夫妻婚後5年，因妻輸卵管沾粘及同房測試問題，無法自然受孕，經朋友推薦向茂盛醫院院長、名醫李茂盛求助，透過...

飲料買1送1、免服務費！新越式料理「越越」享河粉、烤肉與創意料理

由典華創辦人二代兄弟共同創立的越式餐廳「越越・新越南料理」，將於9月17日起於台北大直試營運。店內提供有經典的越南河粉、...

Whoscall全新改版...推雙人、家庭訂閱方案優惠 每人最低1年410元起

Gogolook旗下數位防詐App「Whoscall」今宣布全面改版，以「成長型防詐社群」為核心，結合AI技術與全民力量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。