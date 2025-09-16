快訊

飲料買1送1、免服務費！新越式料理「越越」享河粉、烤肉與創意料理

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「越越・新越南料理」，將於9月17日起於台北大直試營運。圖／越越提供
「越越・新越南料理」，將於9月17日起於台北大直試營運。圖／越越提供

由典華創辦人二代兄弟共同創立的越式餐廳「越越・新越南料理」，將於9月17日起於台北大直試營運。店內提供有經典的越南河粉、河內烤肉等料理，也供應具有創意風格的「米紙雲朵蝦」、「馬告胡椒魚」等餐點，帶來全新的越式滋味。為慶祝新店開幕，10月31日前可享「免服務費」，並享「任選飲品買1送1」。

「越越・新越南料理」由Vin與Van兄弟共同創立。他們來自華僑家庭，自幼生活在越柬寮眷村中，從小就接觸外婆所烹製的料理。成長後於加拿大生活的經歷，也成為兩人的飲食背景。為了讓台灣民眾認識河粉、小吃之外的越南料理文化，因此以跨文化的飲食記憶為基礎，並加入不同國家的創意技法，打造「越越」。

越越以牛、白蘿蔔、洋蔥與多種中藥材為基底熬煮湯頭，並延伸出「經典牛肉河粉」、「現沖一口Phở」、「越越牛三寶火上鍋」等不同餐點，藉由軟嫩牛肉與湯頭的結合，重現越南的印象滋味。「河內烤肉串拼盤」選用雞腿肉、豬梅花以秘製香料醃漬，燒烤後可搭配生菜、百香魚露品嚐，滋味酸鹹，每份6串690元。另道「鮮蝦煎班燒」則承襲法式可麗餅在越南的演變，將蝦肉、豬肉、綠豆仁與豆芽以薄餅包裹煎製，搭配生菜、越式泡菜與魚露享用，每份380元。

除此之外，越越也以越南代表性的「米紙」為素材，推出「鳳梨魚柳生春捲」、「越越米紙Pizza」、「米紙雲朵蝦」等菜餚，各有不同特色與創意，每份220、260、320元。除此之外，還有「椰汁蛤蠣」、「焦香椰汁瓦鍋豬」、「Lúc Lắc番茄牛粒」，可以看到紅燒肉、北非蛋等不同跨國料理的致敬影子。「馬告胡椒魚」不僅使用氣味獨特的馬告入饌，也選用台灣在地、以南方澳鯖魚發酵而成的魚露，為越南料理增添台灣色彩，每份660元。其他還有黃金咖哩雞、橙香咖啡燒肋排、金酥炸春捲、河內蛋咖啡等選擇。

空間部份則是融合越南與法式文化，可見到荷葉池、黑白藤編、大理石桌、棕櫚葉吊扇等元素，讓人聯想到越南老街、咖啡館等代表性街頭景緻，整體以海洋綠與木質色調建構出清新氛圍，呈現當代法越混融風格。呼應越南十二生肖中的「貓年」，全店也可以看見許多越南當代插畫家Xuan Loc Xuan的貓主題作品。

為慶祝新店開幕，9月17日至10月31日期間，至店內消費享「免服務費」優惠，再享「任選飲品買1送1」。

【越越・新越南料理】

地址：台北市中山區植福路8號（大直典華2樓）

電話：02-8502-6600

香檸燕麥雞翅，320元。記者陳睿中／攝影
香檸燕麥雞翅，320元。記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影
新開幕的「越越」主打經典與創意並重的新越南料理。記者陳睿中／攝影
新開幕的「越越」主打經典與創意並重的新越南料理。記者陳睿中／攝影
椰汁蛤蠣，380元。記者陳睿中／攝影
椰汁蛤蠣，380元。記者陳睿中／攝影
黃金咖哩雞，380元。記者陳睿中／攝影
黃金咖哩雞，380元。記者陳睿中／攝影
Lúc lắc番茄牛粒，480元。記者陳睿中／攝影
Lúc lắc番茄牛粒，480元。記者陳睿中／攝影
河内烤肉串拼盤（雞／豬），6串690元。記者陳睿中／攝影
河内烤肉串拼盤（雞／豬），6串690元。記者陳睿中／攝影
越越的空間呈現當代法越混融風格。圖／越越提供
越越的空間呈現當代法越混融風格。圖／越越提供
馬告胡椒魚，660元。記者陳睿中／攝影
馬告胡椒魚，660元。記者陳睿中／攝影
越越米紙Pizza，260元。記者陳睿中／攝影
越越米紙Pizza，260元。記者陳睿中／攝影
金酥炸春捲，280元。記者陳睿中／攝影
金酥炸春捲，280元。記者陳睿中／攝影

