米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」1周內還有更強熱帶擾動發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD20今下午生成，預估周四、周五最接近台灣，不排除增強為輕度颱風「米塔」，屆時南部、東半部首當其衝、雨勢明顯。聯合報系資料照
熱帶性低氣壓TD20今下午生成，預估周四、周五最接近台灣，中央氣象署預報員張竣堯表示，不排除增強為輕度颱風「米塔」，屆時南部、東半部首當其衝、雨勢明顯。另外，菲律賓東方海面還有一個熱帶擾動，預計明天至周末恐有進一步發展，且強度更強，也有接近台灣的可能性。

張竣堯說，熱帶性低氣壓TD20已在今下午2時於菲律賓東方海面生成，未來朝西北移動到巴士海峽，再向東移動到廣東近海，預計周四、周五最接近台灣，屆時南部、東半部雨勢明顯，其他地區午後天氣也會變得不穩定。

張竣堯表示，預估TD20周四就有機會發展成輕度颱風米塔，且進入巴士海峽後的路徑，有往南或網北的不確定性，若往北移動就可能更接近台灣。

另外，菲律賓東方海面還有另一個熱帶擾動，明天至周末這段期間有機會增強為熱低，甚至是颱風，其生長條件比TD20更好，強度有機會更強，也有往台灣接近的可能性。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明（17日）水氣增加，屏東、東半部有局部短暫陣雨，尤其台東、屏東有較大雨勢，台東、恆春半島局部有大雨及豪雨發生機率，其他地區為多雲，午後桃園以南有局部短暫陣雨，也有局部大雨發生機率，夜晚及清晨西半部有零星短暫雨。

周四至周六（18至20日）期間，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，周四、周五（18、19日）南部、東半部有短暫陣雨或雷雨，台東、恆春半島有局部大雨及豪雨，其他地區為多雲，午後有短暫陣雨，其中中南部有大雨發生機率。

周六（20日）低壓遠離，南部、東半部仍有局部短暫陣雨或淚雨，其他地區為多雲，午後偶局部短暫陣降雨，山區有局部大雨發生機率。

周日（21日）相對為降雨空檔，水氣減少，東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

張竣堯提及，下周一、下周二（22、23日）受到關島附近低壓系統外圍環流影響，屆時其低壓可能增強為熱帶性低氣壓或颱風，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有雷陣雨。

其中，下周二北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，天氣依舊感受炎熱，明天各地高溫上看36度，其中新北市有機會出現極端高溫38度，桃園高溫也恐破36度，提醒民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，周四、周五南部、東半部有短暫陣雨或雷雨。圖／交通部提供
