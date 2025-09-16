不排除2颱接力影響 氣象署：最快18日恐發海警

氣象署表示，預估海面上有2個熱帶系統都有成颱機會，首先在18至20日受其外圍水氣影響，各地有局部大雨或豪雨，18、19日不排除會發布海上颱風警報；第2個可能在22、23日距台最近，實際路徑需再觀察。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，原本位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，由於對流增強，因此成為今年第20號熱帶性低氣壓，目前距離鵝鑾鼻南南東方約840公里，未來會向西北進入巴士海峽。

張竣堯指出，目前預測在48小時內，熱帶低壓進入巴士海峽一帶時有機會增強為颱風，18、19日距台最近，不排除會發布海上颱風警報；不過由於整體結構較小，預估影響範圍以南部、東半部為主。

然而，張竣堯提到，在關島一帶的熱帶擾動，最快明天、18日有機會增強為熱帶性低氣壓，且大環境適合其發展，快速增強成為颱風的機會高；朝西移動，預估22、23日最接近台灣，實際路徑仍待觀察。

張竣堯說，兩個熱帶系統若先後成颱，分別會是今年第17、18號颱風「米塔」、「樺加沙」。

張竣堯表示，明天水氣增加，台東、屏東有不定時短暫陣雨，並有局部較大雨勢，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

張竣堯指出，18至20日將受到颱風或熱帶低壓影響，各地都有降雨機率。18、19日台東及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

張竣堯說，20日南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。21日水氣再減少，以東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨、其他地區多雲為主。

張竣堯表示，22、23日另一熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，實際雨勢要視熱帶系統強度而定。22日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；23日南部、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後有局部短暫雷陣雨。

張竣堯提醒，21日晚間起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率；目前觀察9月底至10月初太平洋高壓有減弱跡象，屆時可能會有北方系統南下、有機會稍轉涼。

商品推薦