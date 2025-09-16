臺大醫院金山分院長安寧講座 談快樂活自在死

台灣在2025年邁入超高齡社會，人口快速老化，生命末期照護及長期照護的需求急劇成長，如何提升末期病人生活品質且有尊嚴的善終成為大眾關注的議題。為了讓民眾擁有正確的安寧療護觀念，法鼓山社會大學與財團法人台北市立心慈善基金會就開啟2025安寧療護講座，邀請台大醫院金山分院蔡兆勳院長來主講，與民眾聊聊如何快樂活、自在死。

法鼓山社會大學資深義工侯秀燕作為講座主持人，為講座引言，希望大家在面對生命末期時，病人死得不恐懼，而留下的人能夠好好活著的生死兩相安。

而整場的安寧療護講座在蔡兆勳院長主講與法鼓山社大曾濟群校長及立心慈善基金會林蘭因執行長的與談中，與聽眾開啟了一場，就社區與長照面向探討安寧療護的課題。

臺大醫院金山分院長蔡兆勳說，傳統社會對於善終與死亡的總是避諱去談論，不過在這個講座的主題快樂活、自在死中，大家可以透過他日常與病人的互動裡感受到活著且生動的故事。透過有趣的主講，聽眾都能以較輕鬆的方式去思考自己人生的最後一哩路要如何選擇，並且也尊重他人的選擇。期待在這場講座過後，聽眾都夠擁有安渡人生最後一哩路的自我選擇，在自我的生命末期，有尊嚴、有品質的善終。

