外科人葵花寶典 三總發表華盛頓外科學中文版

三軍總醫院外科部完成「華盛頓外科學手冊第9版」中文版翻譯，對於這本「外科人葵花寶典」完成中文版，台灣外科醫學會理事長蔡建松表示，希望吸引更多年輕人投入外科領域。

三軍總醫院外科部今天舉辦「華盛頓外科學手冊第9版」中文版新譯本發表會，「華盛頓外科學」是國際間外科領域的重要參考書籍，內容涵蓋基礎外科原則、各系統外科疾病診斷與治療，以及手術技巧與臨床決策等完整知識體系。

翻譯工作歷時1年多完成，負責統籌的國防部軍醫局長蔡建松，回憶自己當軍醫實習醫師時期，口袋裡總帶著1本「華盛頓外科學」；這次推出中文版，不僅是翻譯工程，更是知識傳遞與技術傳承的橋梁，也不只是多了教科書，更是台灣外科教育的里程碑。

蔡建松期盼，「華盛頓外科學」最新中文版能成為外科醫師與醫學生最可靠夥伴，陪伴大家走過臨床每個重要時刻，幫助住院醫師與臨床外科醫師跨越語言障礙，並更貼近台灣，當面對疑問與困難時，打開這本書翻閱，就能讓治療與決策更加精準，問題迎刃而解。

醫療體系「五大皆空」是長年問題，外科是其一，對蔡建松而言，外科人最重要的是傳承。他說，最近年輕人對外科的興趣逐漸回升，這是台灣的福氣，外科已在慢慢變好，只是過去較少人強調，要喚起年輕一代對外科的熱情，關鍵在於師長們的啟發。

蔡建松說，從醫學生時期開始，無論是低年級課堂，或是進入醫院見習，讓學生親眼看到外科系統的健全發展與高水平專業，能讓他們對這個環境產生好感與認同，進而被吸引與啟發；當真正觸動到年輕人的心，他們自然想走進這個領域。

他認為，外科醫師人力不足問題，近年已逐步改善，除了衛福部政策與健保制度改革的助力，各大醫院也努力營造友善職場環境與提升教育訓練品質，「華盛頓外科學」中文版翻譯出版，就是打造友善教育環境的一小步。

