無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

無照駕駛案件逐年增加，立法院今年8月初審通過加重罰鍰，交通部今公布修法細節，初犯機車重罰1.8萬至3.6萬，汽車3.6萬至6萬，累犯計算時間從5年延至10年，第2次以最高額開罰，第3次以前次罰鍰金額再加罰1.2萬，且罰款無上限，待立法院三讀通過、總統公告後實施。

無照駕駛案件逐年增加，統計2022至2024年，汽車無照駕駛違規件數從6萬7675件增至7萬8288件，2023年因無照駕駛致死人數達763人，遠高於酒駕致死人數253人，立法院交通委員會今年8月通過初審，加重汽機車無照駕駛罰鍰以達嚇阻效果。

交通部今召開9月道路交通安全說明，會中公布無照駕駛修法細節，交通部政務次長陳彥伯表示，2023年6月底已針對無照駕駛修法加重處罰，修法後前後1年舉發件數少9.8%、死亡減少16％、受傷減少12.5％。

根據統計，2024年無照駕駛仍有28萬5500件，遠高於酒駕的4萬8270件，另外，危險駕駛也有8萬多件。為加強無照駕駛防制，交通部已擬定相關修訂草案，立法院交通委員會今年8月也通過初審，待立法院三讀通過、總統公告後實施。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說明，目前無照駕駛不分汽機車可罰6000至2.4萬元，法規修正後，未來機車擬罰1.8萬至3.6萬，汽車罰3.6萬至6萬元，累犯累計期限從5年延長至10年，10年若有2次違規，第2次以最高金額開罰，第3次以上，每次按前次開罰金額再加罰1.2萬元，大型車加罰2.4萬元。

舉例來說，機車無照駕駛第1次罰1.8萬元，第2次3.6萬元，第3次加罰1.2萬元，也就是3.6萬加上1.2萬，將要開罰4.8萬元罰鍰，第4次則罰4.8萬元再加罰1.2萬元；汽車無照首次罰3.6萬元，第2次6萬元，第3次6萬加罰1.2萬元共罰7.2萬元，第4次則是7.2萬加罰1.2萬共罰8.4萬元。

胡迪琦進一步指出，若無照駕駛致人重傷或死亡，現行規定是4年內不得考領駕照，修法後將可吊扣駕照1至2年，致人受傷吊扣駕照2至4年，若致人重傷或死亡則吊銷駕照且不得再考領駕照。

另外，針對車輛所有人，胡迪琦說，現行規定允許無照駕駛併處罰鍰，初犯吊扣牌照1個月、5年內2次扣牌3個月、5年3次以上扣牌6個月，但扣牌須車主與駕駛不同人。修法後，比照駕駛人併罰相同額度罰鍰，不論駕駛與車主是否同一人，一律連帶處罰車主，初犯扣牌3個月、10年內2次扣牌6個月、10年內3次以上扣牌1年，扣牌不以車主與駕駛同一人為限。

車輛部分，現行規定當場禁止其駕駛，5年內累犯致人重傷或死亡得沒入車輛，法規修正後可當場移置保管汽機車並扣繳牌照，10年內累犯致人重傷或死亡得沒入車輛。

陳彥伯強調，針對車輛車主，不管是自己的或借給他人都要併罰，因此車主再借車時，要留意駕駛人是否有駕照。

另外，陳彥伯也提及，無照除了重罰外，相關關懷和管理計畫納入114年考核項目，公路局每個月會將未滿18歲無照駕駛交通違規案件清冊，提供給教育部及地方政府，有學籍者，將請教育主管輔導，若無學籍請地方社會局專案輔導，呼籲駕駛人要開車，要取得合格駕照才開車。 交通部政務次長陳彥伯表示，針對車輛車主，不管是自己的或借給他人都要併罰，因此車主再借車時，要留意駕駛人是否有駕照。記者胡瑞玲／攝影

商品推薦