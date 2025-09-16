快訊

Whoscall全新改版...推雙人、家庭訂閱方案優惠 每人最低1年410元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Whoscall電話、簡訊、網站都能辨識，推勳章系統、任務獎勵強化社群參與。圖／Whoscall提供
Whoscall電話、簡訊、網站都能辨識，推勳章系統、任務獎勵強化社群參與。圖／Whoscall提供

Gogolook旗下數位防詐App「Whoscall」今宣布全面改版，以「成長型防詐社群」為核心，結合AI技術與全民力量，共同對抗詐騙。全新版本除推出社群參與與回饋機制，也同步新推雙人與家庭進階版方案，讓用戶能以更實惠價格分享防詐保護。即日起至10月15日，首次訂閱進階版可享首年或首月8折優惠。

根據Whoscall與全球防詐聯盟GASA及ScamAdviser發布的《2025亞洲詐騙調查報告：台灣篇》，72%台灣民眾曾遇詐騙情境，平均每2天就可能碰上1次，更有40%受訪者因此出現焦慮、失眠等問題，詐騙已成公共心理健康議題。隨著詐騙集團濫用AI與社群平台，電話、簡訊與網路訊息真假難辨，也讓詐騙防護需求更為迫切。

Whoscall此次改版以4大核心支柱建構防詐生態圈，包括全球用戶回報在地化資訊、AI預判模型精準分析、資料合作夥伴擴大防護力，以及與警政單位協作，全面強化安全把關。視覺識別亦同步更新，以字母W結合握手與舉手意象，象徵全民團結防詐；並推出品牌互動角色「Vee」，以親切語言擔任用戶防詐顧問。

產品功能方面，Whoscall已不再只是來電辨識工具，而是延伸至「自動網站檢查」與新增「一鍵查」功能，協助用戶即時偵測釣魚或假冒網站，甚至能透過截圖查詢內容的詐騙風險。技術層面上，Whoscall結合ScamAdviser數千萬量級資料庫模擬詐騙攻擊樣態，提前攔阻威脅，提供即時防護。

為鼓勵社群參與，本次首度導入虛擬勳章制度，用戶累積回報可獲榮譽勳章。今年第4季將上線「Whoscall任務牆」，透過每日打卡、邀請好友等任務，累積Whoscall Point兌換進階版或商品禮券，進一步將防詐融入日常生活，推動社會防詐意識提升。

此次也同步推出全新訂閱方案，Whoscall進階版推出雙人與家庭新選擇，雙人方案每月155元、年訂閱1,390元，家庭5人方案每月295元、年訂閱2,590元，平均費用更划算。以家庭方案年訂閱為例，搭配首次訂閱8折優惠，每人1年約400元左右即可享受全面防護。

Whoscall進階版功能涵蓋自動封鎖騷擾號碼、資料庫自動更新、智慧簡訊管家、即時來電辨識Plus（iPhone限定）、無廣告介面，並將持續新增功能。進階版也提供企業採購，適用於員工福利、活動贈禮等場景，呼籲企業共同提升社會防詐意識。Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，未來將持續以先進AI、社群力與跨界合作推動全民識詐。

即日起至10月15日，首次訂閱Whoscall進階版的用戶，得享全新家庭與雙人方案首年或首月8折優惠。圖／Whoscall提供
即日起至10月15日，首次訂閱Whoscall進階版的用戶，得享全新家庭與雙人方案首年或首月8折優惠。圖／Whoscall提供
從友善互動到個人防詐顧問，Whoscall以4大核心支柱建構數位防詐生活。（左起）Whoscall台灣行銷負責人蔡孟宏、品牌互動角色Vee、Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫及設計總監林育承。圖／Whoscall提供
從友善互動到個人防詐顧問，Whoscall以4大核心支柱建構數位防詐生活。（左起）Whoscall台灣行銷負責人蔡孟宏、品牌互動角色Vee、Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫及設計總監林育承。圖／Whoscall提供

