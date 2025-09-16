歷經4次清創植皮手術 燒燙傷女孩坦然露傷疤

「沒關係，我不怕別人看。」9歲冪冪今天穿著無袖、綁著可愛雙馬尾，露出燒燙傷復健壓力衣。去年暑假她躺在加護病房、經歷4次清創與植皮手術，現在要用最坦然的姿態勇敢前行。

升格二寶爸的歌手周興哲今年首度接下陽光基金會小陽光服務愛心大使，推廣支持燒傷顏損兒身心重建服務，除了一同拍攝宣傳影片，今天驚喜現身「給他力量！守護燒傷顏損兒勇敢飛」記者會，還自備禮物，逗樂現場小朋友們笑到合不攏嘴。

陽光基金會每年陪伴約400名燒傷顏損兒走過艱辛，不只陪伴孩子度過復健和治療過程，也陪伴家長給予支持與所需資源，從而獲得勇敢前行的力量。

「這件事發生在去年暑假。」冪冪（化名）的媽媽分享心路歷程時，才開口就忍不住情緒潰堤，淚流滿面。本該是一家人和樂的用餐時光，上菜中卻發生意外，不到10歲的冪冪遭熱湯潑灑，全身高達21%面積深度燙傷，送進加護病房一住就是33天。

這33天對冪冪一家人來說分分秒秒都是煎熬，冪冪幼小瘦弱的身軀歷經4次清創與植皮手術，甚至為了取頭皮，不得不把冪冪一直很愛惜的頭髮剃掉，看著女兒哭，冪冪的媽媽想起那當下心疼又淚崩。

燒燙傷後的復健是一段漫長路，這一年來，冪冪完全沒辦法好好睡覺，坐著、躺著都不是，最後只能抱著枕頭往前趴睡，加上每晚傷疤又刺又癢，一直守候陪伴的媽媽也只敢輕拍安撫。

然而在經歷這個意外事件後，冪冪的媽媽深刻體認到孩子遠比大人想像更加堅強，今年冪冪在一次校園活動中穿著無袖上衣熱舞，自在無比展露傷疤的態度，讓坐在台下的家人們又驚又喜，更加感謝陽光基金會不斷給予幫助，從復健、心理諮商到安排校園就學宣導等，相信未來一定能走出生命花路。

同樣在陽光基金會支持下勇敢飛的還有阿希，一個有著靈動大眼的花蓮女孩。阿希剛出生就被確診臉上長了血管瘤，但因家住花蓮偏鄉，直到5歲在醫院義診接觸陽光基金會，阿希的媽媽了解更多資訊後，決定每2個月一次，帶著阿希長途跋涉到台北接受雷射治療。

阿希的媽媽最不捨的是，為了雷射效果好，每次都是在沒有麻醉狀態下進行，痛到阿希眼淚直流，從一開始要有人幫忙壓著手腳才能把治療做完，現在可以勇敢一個人接受治療，並正朝著跆拳道夢想前進，陸續拿下幾座獎牌，希望有一天能成為國手。阿希的媽媽鼓勵其他顏損兒家庭：「你不孤單，我們和陽光一直都在」。

正因為也是父親，更能體會父母的憂慮，周興哲透露接到陽光邀請，幾乎一口答應，盼能為燒傷顏損兒做點什麼。他笑說，拍廣告那天原本有點擔心，畢竟有這麼多鏡頭，結果小朋友們超級活潑，下午還一起吃甜甜圈，相當歡樂。

陽光基金會邀請社會大眾捐款支持「燒傷顏損兒生心理重建服務經費」，郵政劃撥帳號 : 05583335 （陽光基金會），也可於陽光官網線上安心捐款；歡迎認購2026小陽光義賣桌曆。

