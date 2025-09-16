快訊

嘉義太保「好想兔」遊樂園開幕 消費滿千抽聯名Gogoro

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市好想兔海洋探險島開幕，縣長翁章梁今天參加開幕典禮。記者黃于凡／攝影
台積電封測廠帶動嘉義縣太保市發展，人口有望持續成長，有業者看準商機，與知名插畫角色「好想兔」聯名，打造2100坪大型遊樂園，縣長翁章梁今參加開幕典禮，園區規畫6大主題場域，有滑梯、球池、沙池等，11月10日前消費滿千元還可抽好想兔造型Gogoro。

好想兔海洋探險島規畫6大主題場域，包括沙灘度假島、海洋世界球池、彩虹沙池、角色家家酒、瑪利歐大作戰、蹦蹦跳，還有20隻以上好想兔及小賤狗巨型公仔，其中球池和沙池是小朋友的最愛；遊樂園還設有攀岩區，不定期有專業教練駐場，讓大人與小孩同樂。

金獎創意行銷公司總經理賴首富從事營造業出身，跨足兒童遊戲器材領域，為許多飯店建置兒童遊戲室，他今年接手經營打造好想兔海洋探險島遊樂園，暑假試營運人潮爆滿，小孩子黏在沙池和球池玩一整天。賴首富說，回頭客比他想的還多，很多看起來都是熟面孔。

賴首富說，遊樂園面積2100坪，遊戲設施放好放滿，與好想兔聯名設計造價不菲，現在家庭收入兩極，票價訂為兒童348元、大人150元，希望大家都有機會進來玩，未來會配合節慶推出活動，創造新的體驗，盼吸引親子遊客回訪，覺得值回票價。

好想兔海洋探險島開幕期間推出限時活動，11月10日前單筆消費滿1000元可獲摸彩券，大獎包括好想兔造型Gogoro電動機車、iPhone、iPad，以及好想兔聯名商品等，11月10日將抽出30名幸運得主；消費滿700元可獲得好想兔提袋，數量有限送完為止。

翁章梁說，好想兔海洋探險島坐落太保，周圍旅遊量能愈來愈旺盛，近年隨著台積電落腳嘉義科學園區，中央核定12億元打造國家級無人機研究創新中心，帶動地方發展，親子旅遊環境同步提升，邀請親子遊客來嘉玩樂，歡迎更多業者來嘉義籌設親子旅遊據點。

嘉義縣太保市好想兔海洋探險島今天開幕，遊樂園占地面積2100坪，設施豐富吸引兒童玩樂。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市好想兔海洋探險島打造角色家家酒區，孩子可變身公主，也可學習買菜、煮飯。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市好想兔海洋探險島打造超大球池，還有充氣遊具讓大人拉著小孩在球池中玩樂。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市好想兔海洋探險島打造超大球池，還有好想兔聯名IP可拍照打卡。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市好想兔海洋探險島設有大型沙坑，室內場地玩沙較戶外乾淨衛生。記者黃于凡／攝影
相關新聞

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」1周內還有更強熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD20今下午生成，預估周四、周五最接近台灣，中央氣象署預報員張竣堯表示，不排除增強為輕度颱風「米塔」，屆時...

無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

無照駕駛案件逐年增加，立法院今年8月初審通過加重罰鍰，交通部今公布修法細節，初犯機車重罰1.8萬至3.6萬，汽車3.6萬...

嘉義太保「好想兔」遊樂園開幕 消費滿千抽聯名Gogoro

台積電封測廠帶動嘉義縣太保市發展，人口有望持續成長，有業者看準商機，與知名插畫角色「好想兔」聯名，打造2100坪大型遊樂...

科技業夫妻5年不孕 茂盛醫院AI試管助夫妻一圓「三寶夢」

從事科技業的劉姓夫妻婚後5年，因妻輸卵管沾粘及同房測試問題，無法自然受孕，經朋友推薦向茂盛醫院院長、名醫李茂盛求助，透過...

飲料買1送1、免服務費！新越式料理「越越」享河粉、烤肉與創意料理

由典華創辦人二代兄弟共同創立的越式餐廳「越越・新越南料理」，將於9月17日起於台北大直試營運。店內提供有經典的越南河粉、...

Whoscall全新改版...推雙人、家庭訂閱方案優惠 每人最低1年410元起

Gogolook旗下數位防詐App「Whoscall」今宣布全面改版，以「成長型防詐社群」為核心，結合AI技術與全民力量...

