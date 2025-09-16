科技業夫妻5年不孕 茂盛醫院AI試管助夫妻一圓「三寶夢」

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
從事科技業的劉姓夫妻經求助茂盛醫院，如願生下三個試管寶寶。圖／劉姓夫妻提供
從事科技業的劉姓夫妻經求助茂盛醫院，如願生下三個試管寶寶。圖／劉姓夫妻提供

從事科技業的劉姓夫妻婚後5年，因妻輸卵管沾粘及同房測試問題，無法自然受孕，經朋友推薦向茂盛醫院院長、名醫李茂盛求助，透過「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，成功助劉妻在三年內陸續產下健康的兒子及雙胞胎女兒，總計獲得國健署12萬元補助。

劉姓夫妻結婚9年，原只想先過著兩人世界，對生孩子抱著隨緣心態，後因遲遲未能自然受孕，就醫檢查才發現妻子輸卵管沾粘、曲張，手術後還是沒能懷孕，看中醫調整體質半年，仍不聞樓梯響。

劉妻在34歲時，求助李茂盛。李茂盛說明，劉姓夫妻經一系列的生理檢測，發現夫妻是卡在「同房測試」這關，劉男精子游進妻子陰道後產生排斥，所以精子存活不到10小時就全部陣亡，這正是他們5年來不孕的主因，經由「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」助夫妻3年內陸續產下一男二女。

劉男也發揮理工專長，特別撰寫電腦程式，運用AI技術，並參考姓名學與命理學，為三寶從225萬組姓名中海選出符合生肖且具高加權分吉名。考量大寶，以及雙胞胎女兒命中皆缺「金」，他精選含金量高的名字，期許三寶未來人生順遂。

李茂盛說，從醫近40年，首遇劉男這樣將現代科技與古人智慧完美結合的電腦工程師。劉家3名試管寶寶的誕生，不僅是現代生殖醫學的成功案例，更融入了「電腦AI」的數據分析及「傳統姓名學」的文化精髓，堪稱「現代生殖醫學+電腦AI+傳統姓名學」的完美結合，為求子家庭提供了嶄新的視角與典範。

