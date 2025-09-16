驚！青少女梅毒10年爆增53倍 這原因害青少年成性病高風險族

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣性病低齡化趨勢，聯新國際醫院醫師李尚謙（見圖）呼籲青少年男女落實安全性行為，發現性病及早就醫。圖／聯新國際醫院提供
台灣性病低齡化趨勢，聯新國際醫院醫師李尚謙（見圖）呼籲青少年男女落實安全性行為，發現性病及早就醫。圖／聯新國際醫院提供

台灣隨著男女性觀念開放，青年少梅毒性病通報攀升，聯新國際醫院兒童感染科醫師李尚謙今天分析指出，社群軟體與網路資訊發達，青少年性觀念較開放、性行為年齡下降，校園宣導性教育不足，缺乏相對應的保護意識與正確知識，錯誤觀念使性病「低齡化」日益嚴重。

衛福部疾管署統計，台灣 13至24 歲梅毒通報連續 4 年攀升，2024年較2023年成長近兩成，今年上半年較去年同期增加一成三，是性病增加最快年齡層，尤其近10年來，15至19歲青少女梅毒案例爆增53倍，青少年男女性病低齡化值得重視。

常見青少年男女對性病迷思，不知不同性病潛伏期長短不一，梅毒約2至6周、淋病與披衣菌2至14 天、皰疹2至12 天，HPV可能潛伏數月到數年，醫師臨床觀察，發現許多青少年害怕被父母、家長責備隱瞞病情、拖延就醫，影響心理也造成壓力，增加傳染他人提高公共衛生風險

青少年性病防治不僅是醫療議題，更是家庭、學校與社會共同責任，現今政府推出「匿名聊聊」與「年輕族群免費梅毒篩檢」服務，可確保民眾私密且專業資訊。李尚謙表示，青少年面對性病若能及早就醫，大多可獲得良好治療成效，一旦拖延，比疾病本身更危險，梅毒可能造成神經與心血管創傷，淋病與披衣菌感染恐導致不孕，HPV提高癌症風險，帶來日後健康不可逆後果。

李尚謙建議，青少年男女應落實安全性行為，包括正確使用保險套，當身體出現異狀或懷疑風險，及早篩檢，也呼籲家長面對孩子青春性事，以理解代替責備、陪伴面對治療，才能讓孩子卸下心防、勇敢求助，校方與教師不要讓性教育停留在「不要做」，更要提供正確知識及就醫管道，讓年輕世代建立事前防護與事後應對能力。

青少年性知識迷思（見圖），台灣 13至24 歲梅毒通報連 4 年攀升，性病低齡化趨勢。圖／聯新國際醫院提供
青少年性知識迷思（見圖），台灣 13至24 歲梅毒通報連 4 年攀升，性病低齡化趨勢。圖／聯新國際醫院提供
台灣性病低齡化趨勢，台灣 13至24 歲梅毒（見圖）通報連4 年攀升，15至19歲青少女近十年梅毒案例爆增53倍。圖／聯新國際醫院提供
台灣性病低齡化趨勢，台灣 13至24 歲梅毒（見圖）通報連4 年攀升，15至19歲青少女近十年梅毒案例爆增53倍。圖／聯新國際醫院提供

