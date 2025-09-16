智慧針灸銅人系統助中醫教育數位化 彰基獲國際肯定

彰基醫院參加馬來西亞尖端醫療國際發明展，拿下2座金獎；其中智慧針灸銅人雲端評量系統利用雲端數據及3D列印等技術，學生學習針灸時可確認穴位及力道，推動中醫教育數位化。

2025馬來西亞尖端醫療保健和生命科學國際發明展8月26日至28日舉行，根據發明展官方網站資料，包括醫院、大學以及研究機構都可報名參加。

彰基醫院今天發布新聞稿，醫院首次參加2025馬來西亞醫療保健發明展，就以「智慧針灸銅人雲端評量系統」及「呼吸器拔管評估系統」兩項作品拿下金獎。

彰基表示，發明展特別強調作品在先進醫療保健及生命科學領域的創新性與技術進步，必須展現明顯優於及突破既有技術，才能獲得評審青睞。

獲得金獎的「智慧針灸銅人雲端評量系統」，由彰基創新育成研發中心，運用中醫經絡穴位教學、3D列印建模、物聯網技術及雲端數據評量模組，研發出智慧醫療訓練裝置。

彰基表示，由於針灸專業養成的基礎為能夠臨床解決問題，從最基本的快速找穴位，到各類疾病相關針穴位的連結，在進行中醫教學時，傳統銅人就無法提供練習及回饋。

彰基指出，藉由智慧針灸銅人雲端評量系統，可提升中醫教學品質以及促進學生學習成效，提供學生即時回饋，建立標準學生學習歷程，包括穴位定位、花多少時間、按壓次數以及穴位位置等都詳細記錄，提升學習效果。

商品推薦