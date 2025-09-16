無照駕駛累犯罰鍰無上限 10年內二犯最高罰
為了降低無照駕駛人數，立法院日前初審通過加重無照駕駛罰則。交通部今天指出，修法內文包含無照駕駛累犯罰鍰將無上限，且若10年內被抓第2次將以最高罰則處罰。
立法院交通委員會日前初審通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，加重無照駕駛的罰則，機車駕駛人最高處新台幣3萬6000元，汽車駕駛人最高處6萬元；汽車使用非原型式排氣管不依規定申報異動登記將加倍處罰，由現行1800元增至3600元的罰鍰。
根據統計，無照駕駛從112年6月30日加重處罰以來，違規舉發件數約減少9.8%，但113年無照駕駛涉入案件的死亡人數達523人，受傷人數3萬8637人，因此交通部持續加強無照駕駛管理。
交通部公共運輸及監理司長胡迪琦今天在道安記者會上說，目前相關法案等到立法院三讀通過後就可實施，累犯部分的罰鍰將無上限，只要10年內第2次就以最高罰鍰額度，也就是機車3萬6000元，汽車6萬元，大型車8萬元裁罰，3次以上按前次違反金額汽機車加罰1萬2000元，大型車加罰2萬4000元。
胡迪琦指出，車輛所有人也將同步處罰，且比照駕駛人處相同額度，並且初犯吊扣牌照3個月，10年內2次吊扣牌照6個月，10年內3次以上吊扣牌照1年。
另外，針對駕照管理改革方案部分，交通部次長陳彥伯表示，將從3個面向，包含考照制度、回訓制度以及換照制度來檢討，包含提高考照鑑別度、針對高風險駕駛設立回訓制度等，近期將會以召開記者會的方式對外界說明。
