快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

海洋探險島開幕 翁章梁：嘉縣親子旅遊環境提升

中央社／ 嘉義縣16日電
嘉縣長翁章梁。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁。圖／嘉縣府提供

看好台積電嘉義縣設廠商機，與台積電工地鄰近的「好想兔海洋探險島」今天開幕；縣長翁章梁說，這區域不僅科技能量國際化，親子旅遊環境也同步提升，歡迎更多業者來設點。

「好想兔海洋探險島」佔地超過2000坪，結合IP「好想兔」，設有6大主題場域及20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，為嘉義觀光注入新活力，今天邀翁章梁為開幕剪綵、參觀遊樂設施。

翁章梁接受媒體聯訪表示，好想兔海洋探險島坐落縣治區，對面就是故宮南院，故宮南院旁就是台積電先進封裝廠工地，鄰近還有咩咩上樹、蒜頭糖廠等熱門景點。

翁章梁表示，台積電先進封裝廠預計今年底至明年裝機、民國116年開始量產。另外，中央已經核定新台幣12億元在嘉義縣治區打造的無人機國家級研究創新中心，此區不僅科技能量國際化，親子旅遊環境也在同步提升，邀請家長帶孩子來嘉放電，也歡迎更多業者來嘉義籌設親子旅遊據點。

參觀「好想兔海洋探險島」後，翁章梁說，有好玩的公仔，小孩子會非常喜歡，這次他去英國就看到JELLY CAT的絨毛玩偶很受歡迎，遊樂場可以作這樣的結合，就能捉住小孩子的心。

嘉義縣文觀局指出，今年陸續有其他新興親子景點登場，包括以繽紛夢幻主題及奇幻童趣場景的「歐樂沃築夢城堡」，讓嘉義縣旅遊景點更加多元精彩。

嘉義 翁章梁 台積電

延伸閱讀

嘉義優鮮與故宮南院聯名 中秋禮盒藏國寶畫作驚艷亮相

嘉縣建濱海環教場館 參考倫敦濕地中心經營方式

民進黨備戰2026地方大選 翁章梁是否跨區轉戰嘉市長熱議話題

台糖農場1萬頭豬被淹死 台糖董事長首度出席獸魂碑祭拜

相關新聞

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」1周內還有更強熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD20今下午生成，預估周四、周五最接近台灣，中央氣象署預報員張竣堯表示，不排除增強為輕度颱風「米塔」，屆時...

無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

無照駕駛案件逐年增加，立法院今年8月初審通過加重罰鍰，交通部今公布修法細節，初犯機車重罰1.8萬至3.6萬，汽車3.6萬...

嘉義太保「好想兔」遊樂園開幕 消費滿千抽聯名Gogoro

台積電封測廠帶動嘉義縣太保市發展，人口有望持續成長，有業者看準商機，與知名插畫角色「好想兔」聯名，打造2100坪大型遊樂...

科技業夫妻5年不孕 茂盛醫院AI試管助夫妻一圓「三寶夢」

從事科技業的劉姓夫妻婚後5年，因妻輸卵管沾粘及同房測試問題，無法自然受孕，經朋友推薦向茂盛醫院院長、名醫李茂盛求助，透過...

飲料買1送1、免服務費！新越式料理「越越」享河粉、烤肉與創意料理

由典華創辦人二代兄弟共同創立的越式餐廳「越越・新越南料理」，將於9月17日起於台北大直試營運。店內提供有經典的越南河粉、...

Whoscall全新改版...推雙人、家庭訂閱方案優惠 每人最低1年410元起

Gogolook旗下數位防詐App「Whoscall」今宣布全面改版，以「成長型防詐社群」為核心，結合AI技術與全民力量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。