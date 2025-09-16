海洋探險島開幕 翁章梁：嘉縣親子旅遊環境提升

看好台積電嘉義縣設廠商機，與台積電工地鄰近的「好想兔海洋探險島」今天開幕；縣長翁章梁說，這區域不僅科技能量國際化，親子旅遊環境也同步提升，歡迎更多業者來設點。

「好想兔海洋探險島」佔地超過2000坪，結合IP「好想兔」，設有6大主題場域及20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，為嘉義觀光注入新活力，今天邀翁章梁為開幕剪綵、參觀遊樂設施。

翁章梁接受媒體聯訪表示，好想兔海洋探險島坐落縣治區，對面就是故宮南院，故宮南院旁就是台積電先進封裝廠工地，鄰近還有咩咩上樹、蒜頭糖廠等熱門景點。

翁章梁表示，台積電先進封裝廠預計今年底至明年裝機、民國116年開始量產。另外，中央已經核定新台幣12億元在嘉義縣治區打造的無人機國家級研究創新中心，此區不僅科技能量國際化，親子旅遊環境也在同步提升，邀請家長帶孩子來嘉放電，也歡迎更多業者來嘉義籌設親子旅遊據點。

參觀「好想兔海洋探險島」後，翁章梁說，有好玩的公仔，小孩子會非常喜歡，這次他去英國就看到JELLY CAT的絨毛玩偶很受歡迎，遊樂場可以作這樣的結合，就能捉住小孩子的心。

嘉義縣文觀局指出，今年陸續有其他新興親子景點登場，包括以繽紛夢幻主題及奇幻童趣場景的「歐樂沃築夢城堡」，讓嘉義縣旅遊景點更加多元精彩。

商品推薦