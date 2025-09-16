快訊

兒少肥胖率破3成恐影響身高且罹癌風險增加 醫提醒4狀況要注意

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
全台兒少過重及肥胖率破3成，林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科助理教授醫師邱巧凡（右）分享，許多因身高問題就醫的孩子，檢查發現骨齡明顯超前，而主因往往就是肥胖。記者翁唯真／攝影
全台兒少過重及肥胖率破3成，林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科助理教授醫師邱巧凡分享，許多因身高問題就醫的孩子，檢查發現骨齡明顯超前，而主因常是肥胖。肥胖除了限制身高，還會帶來三高、癌症風險、社交障礙與自信心不足等問題，養成每天運動及10點前就寢，若發現生長曲線、BMI指數、第二性徵及迅速生長等狀況，就該即早就醫對症下藥。

傳統認為小時候胖不是胖，不過邱巧凡表示，小時候胖長大常常更胖，不僅來不及長高還會胖到生病。台灣精準兒童健康協會舉辦「青春特攻隊任務筆記」發布記者會，推出結合生長知識教育與自我紀錄的工具筆記，盼助孩子掌握長高與健康的主導權。

邱巧凡表示，有對雙胞胎姐妹，姐姐從小愛吃且生長較快速，而妹妹則是正常穩定成長且愛運動，2人遺傳升高約160公分，最後姐姐身高150公分、85公斤，妹妹則是165公分、55公斤。

邱巧凡說，德國研究證實，肥胖孩子看似身高先衝刺，卻在10歲後開始落後，最終錯失正常的成長高峰。也研究也顯示，BMI每增加一單位，生長高峰將提早0.6至0.7歲。

邱巧凡表示，肥胖除了限制身高，最常見的是膽固醇、頸部黑色棘皮症或脂肪肝，還會帶來三高、不孕症、月經混亂、多囊性卵巢症候群、無精症，更嚴重還有乳癌、大腸直腸癌、胰臟癌風險、社交障礙與自信心不足等問題。提醒家長紀錄掌握孩子的成長，若發現生長曲線低於第3百分位、BMI超過第85百分位、4歲後每年成長少於4公分，或出現性早熟徵兆，如女童8歲前發育乳房、10歲前初經來潮；男童9歲前睪丸變大，務必及早就醫並對症治療。

邱巧凡說，肥胖是種慢性病要及早積極治療，但僅2至15％嚴重肥胖青少年，可以透過生活型態改變達到減重，等於仍有8至9成仍瘦不下來。目前減重藥物適用12歲以上青少年，減重手術適用13歲以上嚴重肥胖青少年。

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華指出，除遺傳與少數疾病，過敏、用藥或荷爾蒙失調也可能影響成長，「但後天環境才是長高的關鍵！」現代孩子常見三大壞習慣，挑食、晚睡與運動不足，如愛吃零食或偏食會造成營養失衡；課業繁重或沉迷3C導致晚睡、睡不好；再加上運動量不足，都是阻礙成長的重要因素。

蘇本華建議，孩子飲食應多攝取蛋白質、鈣質、維生素D及鋅、鐵等，幫助骨骼與肌肉發育；並配合生長激素於晚間10點至12點的分泌高峰期，盡早入睡；此外，每周至少150分鐘中等強度運動刺激生長板、增進骨骼強健。她同時強調「減少壓力」與「定期紀錄」的重要性。壓力會抑制生長激素分泌，而紀錄身高、體重與生長曲線，不僅能掌握孩子的生長速度，也能及早發現異常、及早就醫。

全台兒少過重及肥胖率破3成，林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科助理教授醫師邱巧凡（左）分享，許多因身高問題就醫的孩子，檢查發現骨齡明顯超前，而主因往往就是肥胖。記者翁唯真／攝影
