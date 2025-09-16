台南上半年交通死傷數不減反增！交通部派輔導團下月說明解方
交通部今公布指出，2025年1至6月交通事故死亡數為1368人，相較去年減少67人，但進一步觀察各縣市情況發現，台南整體死亡數168人增加最多，相較上個月增加26人、比去年增加39人，交通部路政及道安司長吳東凌表示，部分縣市交通事故率未降低需改善，未來會重點輔導。
交通部今召開9月份道路交通安全說明記者會，根據統計，2025年1至6月30日死亡人數人，相比113年減少67人，減幅34.7％；相比112年減少201人，減幅12.8％。
吳東凌指出，2025年1至6月機車、高齡、酒駕、行人、兒少死亡人數均較2024年減少；但統計各縣市30日整體死亡人數，以台南市168人最多，與2024年相比增加39人，其次為苗栗縣49人，相較2024年增加16人，新竹縣37人，相較2024年增加5人，其中台南整體死亡人數不減反增，相較上個月增加26人。
交通部政務次長陳彥伯表示，今年1至6月整體死亡人數為1368人，為歷年第3低，2020年整體死傷人數為1275人、2018年1360人；行人死亡人數為173人，為歷年第2低，而歷年最低的數據為2022年行人死亡數162人；而各項重要指標，不管是機車、高齡者、酒駕、行人、兒少等都減少。
陳彥伯說，交通死亡人數都有下降的趨勢，但距離設定零死亡的目標，希望每年下降7％還有一大段距離，交通部及各縣市還要繼續努力。
針對台南市整體死亡數不減反增情況，吳東凌分析死傷樣態，小型車肇事增加41人；65歲至74歲增加10人，75歲至80歲增加9人；自撞人數作多，恍神則占30％，但這不是真正的原因，需要進一步分析發生的區域及時間等。
由於台南上個月整體交通事故死亡人數居冠，交通部當時表示會向台南市政府聯繫並了解狀況，吳東凌表示，目前輔導團還在當地分析問題並嘗試進一步解決，下個月除找出原因，也會對外說明解決方案。
部分縣市整體死亡數還需改善、重點輔導，像是派出有專業教授及相關人士的輔導團，前往現場查看，畢竟解決方式要因地制宜、對症下藥，而每個地方碰到的問題也不同，像六都與非六都、北部與南部的狀況都不同，輔導後會給建議，並看各縣市政府配合改善的狀況，若有改善就持續，沒有改善就會進一步追究哪裡還需精進。
