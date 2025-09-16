嘉義優鮮與故宮南院聯名 中秋禮盒藏國寶畫作驚艷亮相

嘉義縣政府「嘉義優鮮」品牌，今年首度攜手故宮南院，推出中秋節聯名禮盒，將故宮典藏文物融入包裝，縣長翁章梁與故宮南院長蕭宗煌今早開箱34項聯名商品，將在故宮南院商品專區、台北微風百貨超市、全家便利商店好賣+平台、FamiSuper超市店等上架。

翁章梁說，嘉義優鮮目前集結234家業者，涵蓋777項產品，其中有34項成功與故宮博物院聯名合作，希望農產品不只是「農產品」，更能結合文化美學，展現精緻品牌力，與故宮合作機會難得，適合中秋送禮，農業與文化激盪火花，躍升為兼具故事性的農業精品。

蕭宗煌說，適逢故宮百年院慶、南院落腳嘉義10年，首次與地方政府農業品牌跨界合作，聯名設計引用竹筍、蝦子等文物圖案，另也將故宮經典圖像IP化，包括小翠和哈奴曼等角色，感謝全家便利商店與微風百貨等通路響應，讓故宮文物故事走入大眾日常生活。

聯名商品包括義竹爆米花、梅山燒烤梅、番路柿果子冰淇淋、大林竹筍香菇粥、大埔脆筍、中埔芭樂葉心葉茶、黑木耳蒟蒻、竹崎椪柑軟糖、阿里山茶巧克力方塊酥、水上蓮藕粉、溪口米食罐、太保地瓜酥、文苑XO醬、布袋苦瓜白玉酥、虱目魚絲、虱目魚脆餅、民雄鳳梨雪花餅、康普茶、玫瑰梅酒、烏魚子爆米花等。

故宮南院表示，每項商品都搭配故宮典藏文物設計包裝，其中嘉義縣竹崎農會與老楊方塊酥推出「茶山初遇巧克力方塊酥」，發想自南院11月11日將展出鎮院國寶，在禮盒設計融入北宋郭熙「早春圖」的祥雲，呼應阿里山雲海意境，展現文化美學與地方風土。

縣府農業處表示，聯名商品將在故宮南院商品專區上架，也會進駐全家便利商店FamiSuper超市店、全家便利商店「好賣+」平台、台北微風百貨超市、中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集等據點，更多資訊可見嘉義優鮮官網 https://www.chiayum.com.tw/。 嘉義縣竹崎農會與老楊方塊酥推出「茶山初遇巧克力方塊酥」，禮盒設計融入北宋郭熙「早春圖」祥雲，呼應阿里山雲海意境。記者黃于凡／攝影 嘉義優鮮今年與故宮南院推出34項聯名商品，文物躍上禮盒包裝相當吸睛。記者黃于凡／攝影 嘉義優鮮今年與故宮南院推出34項聯名商品，文物躍上禮盒包裝相當吸睛。記者黃于凡／攝影 嘉義優鮮今年與故宮南院推出34項聯名商品，文物躍上禮盒包裝相當吸睛。記者黃于凡／攝影 故宮南院今年首次嘉義優鮮合作推出聯名商品，院長蕭宗煌（左）今與縣長翁章梁（右）一同開箱。圖／故宮南院提供

