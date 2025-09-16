國內再添4例境外移入瘧疾 今年病例數創19年同期新高

衛福部疾管署今公布國內新增4例境外移入瘧疾病例，其中3例7月中旬至9月上旬間均有國外旅遊史，2例本國籍男性前往印尼均感染間日瘧；1例外籍男性曾至東非等多國旅遊，感染惡性瘧，且皆未服用瘧疾預防用藥；另1例外籍男長期居住印度，8月下旬抵台，感染間日瘧。今年瘧疾病例數已累計20例，均為境外移入，為近19年同期最高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，4名個案發病日介於7月30日至9月5日，症狀多為發燒、腹瀉、畏寒、頭暈、嘔吐、頭痛、倦怠、關節痛等，至醫院就醫並經通報檢驗確診。

林詠青說，北部60歲的男性在7至8月期間，一直到東非的多國旅遊，返國後9月上旬出現發燒、頭暈和嘔吐的症狀，抽血發現有疑似瘧原蟲，PCR確診是惡性瘧，研判被蚊子咬後感染，經治療已康復。

林詠青表示，印尼旅遊的2例分別為北部60多歲跟中部40幾歲男性，2位在7到8月前往，後來出現發燒、畏寒跟食慾下降、腹瀉的症狀，就診後有血小板低下，經PCR確診，2例住院約1至2周康復出院。

林詠青說，中部的50幾歲的男性長期是居住在印度，在8月下旬來台，9月上旬出現這個發燒頭痛跟倦怠症狀，經2次就醫症狀都沒有改善，到9月中旬的時第3次就醫發現有疑似瘧原蟲確診，研判是從印度的境外移入，目前他住院5天，持續觀察中。

疾管署監測資料顯示，今年瘧疾病例數已累計20例，均為境外移入病例，為近19年，2007到2025年同期最高，年齡介於10多歲至60多歲，感染地以非洲國家占13例為主，其餘分別為亞洲5例及大洋洲2例，其中感染惡性瘧14例，感染間日瘧5例及諾氏瘧原蟲1例。另統計近19年我國通報確診瘧疾人數累計207例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署指出，全球瘧疾疫情持續，約94%病例數分布於非洲地區，衣索比亞今年累計逾431萬例病例，辛巴威疫情亦嚴峻。亞洲地區印尼近年病例數呈上升趨勢，主要分布於該國東部巴布亞省，並以惡性瘧最常見；印度今年病例數高於去年同期，提醒國人至相關地區需加強防範。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，依瘧原蟲的不同，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。

大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，嚴重可能導致死亡。

間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用普來馬奎寧（Primaquine）錠劑做根除治療，以避免復發。

疾管署提醒，除長住印度個案全年皆具感染風險，本次新增另3名個案赴瘧疾流行地區前皆未服用預防藥物，因此特別呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，務請依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府核可的防蚊液，盡量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。相關資訊請至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

