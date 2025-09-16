流感預計這周進入流行期 疾管署提醒10月開打「左流右新」

衛福部疾管署今公布類流感門急診就診人次計10萬909人次，較前一周9萬1365人次，上升10.9%呈上升趨勢，預計這周進入流行期，即將達到流行閾值11%。近年流感高峰較提早進入流行期。公費流感疫苗今年共計採購686萬4910劑，將於10月開打，提醒65歲以上等11類符合資格民眾接種，50至64歲無高風險慢性病成人則是11月開打。

疾管署發言人曾淑慧說，這周就診人次超過10萬，預估這周會進入流行期。前2年流感疫情大約於35周開始會超過流行閾值，今年預計38周會超過，不過整體會不會一直進入高峰，還需要觀察。但近年疫情過後，的確都有提前一些的趨勢。

疾管署指出，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，今年共計採購686萬4910劑三價流感疫苗，提醒提醒65歲以上等11類符合資格民眾接種，50至64歲無高風險慢性病成人則是11月開打。

而今年至這周新冠門急診就診人次計2559人次，較前一周3392人次下降24.6%，近期處低點波動，近4周本土及境外移入個案檢出變異株均以NB.1.8.1為多。

疾管署提醒，新冠公費疫苗於今年10月開打，共計購入近300萬劑，提醒65歲以上等10民眾施打，今年一樣宣導民眾「左流右新」，一起施打提高覆蓋率，有一定保護程度，可以減少重症及死亡等發生。

