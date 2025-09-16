腳跟痛難久站 醫檢出鞋子支撐不當引發足底筋膜炎

55歲的李姓老師近年因腳跟劇痛，上課站不到5分鐘就想坐下，原以為是年紀大，沒想到問題竟出在「足弓塌陷」與鞋子支撐不當，導致足底壓力失衡，引發典型足底筋膜炎。

衛生福利部台北醫院復健科主任葉圜叡分享案例表示，日常走路、長時間站立或運動時，經常出現足部疼痛、膝關節痠痛或腰背不適，活動中容易發生足踝扭傷、耐力下降，這些症狀並非老化，而是與足部承重結構及鞋墊支撐系統有關。

他表示，經專業治療師先進行動態足壓檢測，分析其足底受力狀況，再量身打造「動態支撐吸震型」鞋墊，配合日常伸展與習慣調整治療，4週後完全改善。李姓老師不僅恢復正常教學，全身的活動力也明顯提升。

葉圜叡表示，成人或兒童應儘早檢查足型與步態，透過專業醫師、物理治療師及職能治療師的評估與適切鞋墊之結合，能在非侵入性介入下有效改善步態、矯正足底壓力、延緩關節退化進程，協助建立正確姿勢與良好運動表現，別再忍受腳痛拖垮生活節奏。

