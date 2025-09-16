颱風季下半季開打！氣象粉專：米塔颱風將生成 另一西行颱不會太弱

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）逐漸建立。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早在threads指出，颱風季下半季開打，現在海上有兩個低壓，菲律賓旁一個，東邊遠方另一個，要注意的是右邊那個。左邊的低壓99W，明天會擦撞菲律賓陸地，不太可能馬上變成颱風，之後高機率擦邊閃過，預期周四到周六，南部、東部受外圍環流影響會下雨，但相聚的時間很短，沒有想像釀成災。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，重點就是右邊低壓，現在還很散，中心位置不穩定，要具體報出它的路線還做不到，但大方向確定是個西行颱，而且應該不會太弱。現在的資料判斷，下星期中，這個未來颱風應該會在「台灣到巴士海峽」這個區間掃過去。

位於菲律賓東南方的99Ｗ下午已增強為熱帶低壓，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，第17號「米塔」颱風即將形成，預計明天(17日)擦過呂宋島東岸陸地，周四(19日)進入巴士海峽後將會逐漸增強，在太平洋高壓導引下，朝西北移動，周五(19日)從台灣西南外海通過時，南部、花東地區天氣不穩定，沿海風浪稍大，其餘地區午後雷陣雨機率也會增加。 颱風季下半季開打，低壓系統未來路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」

