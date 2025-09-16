熱帶低氣壓生成！最新路徑、影響出爐

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
位於呂宋島附近的低壓系統下午生成熱帶性低氣壓。圖／擷取自中央氣象署網站
位於呂宋島附近的低壓系統下午生成熱帶性低氣壓，中央氣象署指出，預估此熱帶性低氣壓將往西北轉西通過巴士海峽，不排除發展為颱風，周四影響台灣，天氣轉為不穩定。

氣象署指出，台灣未來一周天氣主要受低壓系統發展影響，明天低壓系統接近，東半部及恆春降雨增加，白天就有間歇雨勢，入夜更明顯，且有局部較大雨勢，午後桃園以南雷雨明顯，也有局部大雨機率。

氣象署說，預估周四熱帶低氣壓逐漸通過巴士海峽，往台灣南方海面前進，台東及恆春易有降雨，且有局部大雨，東半部及南部也有短暫降雨，其他地區為午後雷陣雨，且有較大雨勢。

恆春 氣象署

