男嬰染腸病毒出生8天亡 疾管署估10月進入流行期

中央社／ 台北16日電

衛福部疾管署今天表示，國內新增1例7天大男嬰染腸病毒伊科病毒11型併發休克、心臟衰竭，於症狀出現隔天死亡。國內整體腸病毒疫情緩升，預估將於10月上旬進入流行期。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在例行疫報說明，此北部男嬰沒有先天病史，8月底出生後，入助產後護理之家。但於7天大時因體溫偏低、臉色蒼白送急診，已有黃疸、茶色尿症狀，且抽血發現肝指數上升、血小板低下。

林詠青說，醫療團隊立刻將個案轉往加護病房治療，隔天又出現癲癇、凝血功能異常、多重器官衰竭等敗血性休克症狀，也發現有顱內出血、心臟收縮受損等狀況，於發病隔天、出生8天大當天不幸過世，死因為腸病毒感染併發休克、心臟衰竭，並於死後檢出為伊科病毒11型。

林詠青指出，經疫調發現，個案出生後所住嬰兒室、產後護理之家人員都沒有症狀，但個案媽媽在生產前有發燒等症狀，不排除為週產期感染造成。

疾管署發言人曾淑慧表示，近期腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，國內9月7日至9月13日門急診就診共8313人次，較前週7786人次上升6.8%，且桃園市、新竹市、嘉義縣、屏東縣、台東縣等5縣市就診人次已經超過流行閾值的8成。

曾淑慧提醒，近期各級學校開學，疫情風險增加，預估10月上旬就會進入流行期；加上近期新生兒腸病毒疫情，提醒民眾若家中有新生兒，建議盡量謝絕訪客、避免出入人潮眾多公共場所，也避免親朋好友對孩子抱抱親親。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計16例腸病毒感染併發重症確定病例，含8例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計13例，均感染伊科病毒11型，其中7例死亡，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

李佳琳說明，近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型；近期伊科病毒11型持續於社區活動，且新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，評估新生兒重症發生風險持續。

重症 腸病毒 新生兒

