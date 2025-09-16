台灣「自由鳳梨」熱銷日本 林佳龍：民主夥伴相互支持
外交部長林佳龍16日於社群平台發文表示，今年台灣出口的鳳梨中，日本購買量占比超過九成，「幾乎把台灣外銷的鳳梨全包了」！林佳龍並感謝日本在 2021 年中國宣布禁止台灣鳳梨進口時率先伸出援手，展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。
林佳龍回顧，2021 年中國突襲宣布禁止台灣鳳梨進口，在農民最艱困的時刻，日本率先伸出援手。林佳龍提到，日本前首相安倍晉三更在社群媒體貼出自己與台灣鳳梨的合照，讓「自由鳳梨」一夕之間知名度大開。
「這幾年，台灣鳳梨的酸甜滋味，早已成功擄獲日本民眾的味蕾。」林佳龍強調，如今日本更成為台灣最大的海外市場。統計顯示，今年前 8 個月台灣鳳梨出口總額達 7.2 億元，其中日本就買下了 6.7 億元、1.59 萬噸，占比超過九成，「幾乎把台灣外銷的鳳梨全包了」！
林佳龍再次感謝日本朋友用實際行動「下架」超市內的台灣鳳梨，讓台灣順利度過難關。這份情誼，就如同台灣人力挺瓜地馬拉咖啡一樣，都展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。
林佳龍表示，未來外交部將持續協助農民拓展國際市場，讓世界各地都能品嚐到台灣水果的美味，也藉此深化台灣與全球民主夥伴的連結。
