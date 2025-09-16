10縣市亮高溫燈號 新北五股飆39.2度
氣象署今天下午更新高溫資訊，北北桃等10縣市亮高溫燈號；截至下午2時許，以新北市五股區達攝氏39.2度最熱，台北市內湖區也達37度。
中央氣象署下午更新高溫資訊，各地天氣炎熱，今天白天新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。
桃園市、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣則為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至下午2時許，以新北市五股區達39.2度最熱、三峽區達37.8度；其他縣市部分，台北市內湖區達37度，桃園、彰化、台東也出現局部36度以上高溫。
