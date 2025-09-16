快訊

喝了還是渴？營養師點名10大「喝水壞習慣」 恐害腎臟過勞、中風風險增

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師點名10大「喝水壞習慣」，喝錯恐害腎臟過勞、中風風險增。示意圖／ingimage
營養師點名10大「喝水壞習慣」，喝錯恐害腎臟過勞、中風風險增。示意圖／ingimage

不少人明明都有在喝水，卻還常口渴、甚至身體出狀況，營養師高敏敏提醒，喝水方式錯誤，反而可能帶來腎臟負擔，甚至提高中風與心肌梗塞風險。她在臉書發文，整理出10大常見「喝水壞習慣」，並提供民眾正確做法。

10大錯誤飲水習慣與正確解法

1.每天喝水少於1000c.c

長期缺水會導致代謝變慢、泌尿道感染或結石。

正確做法：依體重計算，每日補水量約3%至4%，平均分次、至少8次飲用。

2.過量喝水

電解質被稀釋，恐引發低鈉血症、低血鉀，增加腎絲球硬化風險。

正確做法：飲水量勿超過體重的4%，避免一次猛灌。

3.必須限水卻狂喝

心衰竭、慢性腎衰竭或洗腎病人若喝太多，恐引發急性肺水腫。

正確做法：依「前一天尿量＋500至700ml」補水。

4.天天喝礦物質瓶裝水

富含過多電解質的瓶裝水，可能增加慢性腎病患者的腎臟負擔。

正確做法：以煮沸過濾的自來水為主要飲水來源。

5.起床後太晚喝水

血液濃縮恐增加清晨中風與心梗風險。

正確做法：起床先坐床上，立即補充約250ml溫開水。

6.怕跑廁所刻意少喝

糖尿病或攝護腺患者若因頻尿少喝水，會讓病情惡化。

正確做法：應先治療頻尿問題，並維持足夠飲水。

7.天冷不想喝水

低溫下長時間不補水，會讓血液濃稠，增加腎臟負擔與中風風險。

正確做法：即使不渴，每2小時也要主動補水。

8.睡前狂灌水

恐導致夜間頻尿、失眠、自律神經失調，增加腎臟負擔。

正確做法：晚餐後飲水量控制在當日總量的20%內，睡前三小時不超過150ml。

9.以飲料代替水

含糖飲料、碳酸飲品會增加腎臟負擔，並提高代謝症候群風險。

正確做法：以白開水為主，飲料不超過每日液體攝取10%，並且優先選無糖茶類。

10.運動後猛灌水

只補水不補電解質，恐導致低鈉症、腦水腫。

正確做法：運動後補水同時補充電解質，可選低糖運動飲料或少鹽白開水。

高敏敏強調，補水是每天的基本保養，不只影響腎臟健康，還關係到身體循環代謝，提醒大家記得選對水質、分次飲用至所需水量 才是真的保護身體的方式。

