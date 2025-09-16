糖尿病+失智症的敵人！ 專家推1食材：常被丟掉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人因為飲食習慣不當罹患糖尿病。示意圖／聯合報系資料照片

不少人因為飲食習慣不當罹患糖尿病，食安專家韋恩指出，罹患第二型糖尿病者，罹患阿茲海默症的機率也是一般人的兩倍，然而某些天然營養素有機會成為兩者的共同守護者，那就是「槲皮素」食材，其中以洋蔥皮效果最好。

韋恩在臉書「韋恩的食農生活」提到，根據2017年《全球疾病負擔研究》統計，第二型糖尿病與阿茲海默症分別為全球第六大與第十大導致過早死亡的原因，由於兩者可能存在病理關聯，有學者甚至提出「第三型糖尿病（Type 3 Diabetes）」這一術語，用來形容阿茲海默症可能與腦部的胰島素阻抗問題有密切關係。

韋恩指出，這份研究分析，「槲皮素（Quercetin）」這種天然類黃酮植化素，在第二型糖尿病與阿茲海默症的交集路徑中發揮關鍵角色，不僅具抗氧化與抗發炎功能，還能幫助穩定血糖、保護胰島β細胞。在動物實驗中也發現，補充槲皮素的小鼠，其大腦中與阿茲海默症相關的β-類澱粉蛋白堆積情況有明顯減少，顯示出它對腦部與代謝系統皆具潛在保護效果。

槲皮素是屬於黃酮醇類的植物色素，能清除體內的活性氧自由基，減緩發炎與細胞損傷。韋恩說明，槲皮素含量最高的天然來源就是洋蔥皮，其他還包含高麗菜、青椒、青蔥、蘆筍、紅蘋果、紅葡萄、花椰菜、羽衣甘藍、櫻桃、莓果等。

他也提醒，若想提升槲皮素的吸收效率，可搭配富含抗氧化成分的維生素C，或與幫助分解的酵素，如鳳梨酵素一同食用。有些研究甚至發現，槲皮素與其他類黃酮類化合物如白藜蘆醇、大豆異黃酮、兒茶素等合併補充，可能產生加乘效果，對身體的保護力更為顯著。

糖尿病 失智症

