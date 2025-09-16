糖尿病+失智症的敵人！ 專家推1食材：常被丟掉
不少人因為飲食習慣不當罹患糖尿病，食安專家韋恩指出，罹患第二型糖尿病者，罹患阿茲海默症的機率也是一般人的兩倍，然而某些天然營養素有機會成為兩者的共同守護者，那就是「槲皮素」食材，其中以洋蔥皮效果最好。
韋恩在臉書「韋恩的食農生活」提到，根據2017年《全球疾病負擔研究》統計，第二型糖尿病與阿茲海默症分別為全球第六大與第十大導致過早死亡的原因，由於兩者可能存在病理關聯，有學者甚至提出「第三型糖尿病（Type 3 Diabetes）」這一術語，用來形容阿茲海默症可能與腦部的胰島素阻抗問題有密切關係。
韋恩指出，這份研究分析，「槲皮素（Quercetin）」這種天然類黃酮植化素，在第二型糖尿病與阿茲海默症的交集路徑中發揮關鍵角色，不僅具抗氧化與抗發炎功能，還能幫助穩定血糖、保護胰島β細胞。在動物實驗中也發現，補充槲皮素的小鼠，其大腦中與阿茲海默症相關的β-類澱粉蛋白堆積情況有明顯減少，顯示出它對腦部與代謝系統皆具潛在保護效果。
槲皮素是屬於黃酮醇類的植物色素，能清除體內的活性氧自由基，減緩發炎與細胞損傷。韋恩說明，槲皮素含量最高的天然來源就是洋蔥皮，其他還包含高麗菜、青椒、青蔥、蘆筍、紅蘋果、紅葡萄、花椰菜、羽衣甘藍、櫻桃、莓果等。
他也提醒，若想提升槲皮素的吸收效率，可搭配富含抗氧化成分的維生素C，或與幫助分解的酵素，如鳳梨酵素一同食用。有些研究甚至發現，槲皮素與其他類黃酮類化合物如白藜蘆醇、大豆異黃酮、兒茶素等合併補充，可能產生加乘效果，對身體的保護力更為顯著。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言