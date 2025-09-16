沙啞半年原來是聲帶結節 高雄秀傳醫院新手術治癒
一名49歲女性聲音沙啞長達半年，多次就醫找不出病因，至高雄秀傳紀念醫院檢查發現是「聲帶結節」導致，經15分鐘的內視鏡導引聲帶注射手術後，終於遠離「燒聲」困擾。
高雄秀傳醫院今天新聞稿表示，治療此病患的耳鼻喉科醫師陳志昊運用「內視鏡導引聲帶注射手術」，不需插管或全身麻醉，透過內視鏡使用細針精準注射類固醇進入聲帶病灶，緩解局部發炎症狀，治療過程約15分鐘即可完成，術後恢復良好。
陳志昊說，導致聲音沙啞的「聲帶結節」，常見於長時間用聲或大聲喊叫的攤販、教師等職業，主因是音聲誤用（voice abuse），導致聲帶反覆摩擦，進而形成結節或息肉。
陳志昊表示，治療原則會先安排語言治療師進行音聲復健，透過正確發聲技巧，幫助病灶恢復；若復健效果不佳，之前治療方式則考慮使用需全身麻醉的「喉顯微手術」，但有一定風險。
高雄秀傳醫院耳鼻喉科團隊引進「內視鏡導引聲帶注射手術」，僅需局部麻醉，透過內視鏡將細針精準送入聲帶病灶，注射類固醇以減緩局部發炎，整個過程約15分鐘即可完成，無須插管或全身麻醉更便利安全，術後恢復也更快。
陳志昊強調，「內視鏡導引聲帶注射手術」也適合治療老年患者，許多長者因聲帶萎縮，導致沙啞、嗆咳甚至增加吸入性肺炎風險，透過內視鏡導引注射，能有效改善聲帶閉合不全等問題，降低呼吸道併發症。
高雄秀傳醫院提醒，民眾若出現持續性沙啞超過兩週，應及早就醫檢查，排除可能罹患「聲門癌」、「下咽癌」等惡性腫瘤疑慮，若是良性聲帶病灶，則可透過語音復健治療或內視鏡導引聲帶注射手術改善狀況。
