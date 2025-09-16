快訊

沙啞半年原來是聲帶結節 高雄秀傳醫院新手術治癒

中央社／ 高雄16日電

一名49歲女性聲音沙啞長達半年，多次就醫找不出病因，至高雄秀傳紀念醫院檢查發現是「聲帶結節」導致，經15分鐘的內視鏡導引聲帶注射手術後，終於遠離「燒聲」困擾。

高雄秀傳醫院今天新聞稿表示，治療此病患的耳鼻喉科醫師陳志昊運用「內視鏡導引聲帶注射手術」，不需插管或全身麻醉，透過內視鏡使用細針精準注射類固醇進入聲帶病灶，緩解局部發炎症狀，治療過程約15分鐘即可完成，術後恢復良好。

陳志昊說，導致聲音沙啞的「聲帶結節」，常見於長時間用聲或大聲喊叫的攤販、教師等職業，主因是音聲誤用（voice abuse），導致聲帶反覆摩擦，進而形成結節或息肉。

陳志昊表示，治療原則會先安排語言治療師進行音聲復健，透過正確發聲技巧，幫助病灶恢復；若復健效果不佳，之前治療方式則考慮使用需全身麻醉的「喉顯微手術」，但有一定風險。

高雄秀傳醫院耳鼻喉科團隊引進「內視鏡導引聲帶注射手術」，僅需局部麻醉，透過內視鏡將細針精準送入聲帶病灶，注射類固醇以減緩局部發炎，整個過程約15分鐘即可完成，無須插管或全身麻醉更便利安全，術後恢復也更快。

陳志昊強調，「內視鏡導引聲帶注射手術」也適合治療老年患者，許多長者因聲帶萎縮，導致沙啞、嗆咳甚至增加吸入性肺炎風險，透過內視鏡導引注射，能有效改善聲帶閉合不全等問題，降低呼吸道併發症。

高雄秀傳醫院提醒，民眾若出現持續性沙啞超過兩週，應及早就醫檢查，排除可能罹患「聲門癌」、「下咽癌」等惡性腫瘤疑慮，若是良性聲帶病灶，則可透過語音復健治療或內視鏡導引聲帶注射手術改善狀況。

相關新聞

懶人包／「雪坊優格」切割四叉貓惹一身腥…小編還提油救火 事件始末一次看

台灣優格品牌「雪坊」近日因與網紅合作引發輿論風暴。事件起於雪坊與爭議性人物「四叉貓」的合作關係被網友質疑，品牌在切割與聲明的過程中卻引來更多爭議。不僅被質疑「雙重標準」，甚至在刪文與再發文的操作上被指缺乏誠意，更有消費者揚言退費，引發企業公關危機。「聯合新聞網」整理事件起因、網友反應、後續發展，一次看懂到底在吵什麼。

糖尿病+失智症的敵人！ 專家推1食材：常被丟掉

不少人因為飲食習慣控制不當罹患糖尿病，食安專家韋恩指出，罹患第二型糖尿病者，罹患阿茲海默症的機率也是一般人的兩倍，然而某些天然營養素有機會成為兩者的共同守護者，那就是「槲皮素」食材，其中以洋蔥皮效果最好。

男子狂嗑「這一味」半年竟性情大變 爸嚇壞：以為業障纏身

不少外食族飲食習慣偏向高糖、高鹽、高油，長期下來不僅損害健康，還可能影響情緒穩定。腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享，有一名患者，是剛畢業的男子，對方受親戚介紹到肉品加工廠工作，半年後返家，家人驚覺他的情緒與身體狀況出現巨大轉變，才發現原來是長期攝取加工食品所致。

喝了還是渴？營養師點名10大「喝水壞習慣」 恐害腎臟過勞、中風風險增

不少人明明都有在喝水，卻還常口渴、甚至身體出狀況，營養師高敏敏提醒，喝水方式錯誤，反而可能帶來腎臟負擔，甚至提高中風與心肌梗塞風險。她在臉書發文，整理出10大常見「喝水壞習慣」，並提供民眾正確做法。

吃飽飯就想睡？健檢沒紅字≠健康 醫曝「4件小事」藏警訊

不少民眾會定期做健康檢查，以檢視自身的健康狀態，許多人看見報告出爐後「沒有紅字」就安心，但內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書發文指出，這其實是一個很常見的誤解，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。

影／北榮醫療輔助犬「Oba」今退休充滿感動 院長陳威明：內心非常不捨

台北榮總作為最有「溫度」的醫院，大德病房於民國108年1月引進導盲犬轉職為醫療輔助犬的「Oba」（歐巴），成為全台第一隻...

