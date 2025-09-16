快訊

僅出生7天！男嬰染腸病毒釀敗血症亡 疾管署估10月進入流行期

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布國內新增1例北部為滿月男嬰腸病毒感染併發重症病例，出生後第7天出現低體溫至急診就醫，1天後死亡。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今公布國內新增1例北部未滿月的男嬰，因為感染腸病毒併發重症病例死亡案例，該名男嬰出生後第7天出現低體溫，於急診就醫，發現有黃疸、肝指數上升、血小板低下及代謝性酸中毒等疑似敗血症症狀，醫院將其收治於加護病房治療，經治療未改善，次日不幸死亡。經通報檢驗後，確認為腸病毒伊科病毒11型感染併發重症。

疾管署發言人曾淑慧提醒，腸病毒疫情近期有上升趨勢，上周的案例與前一周相比上升約7 %，雖然還沒到流行閾值，不過有些縣市已達到該縣市流行閾值8成以上，預計10月上旬腸病毒就會進入流行期。

依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，第37周門急診就診計8313人次，較前一周7786人次上升6.8%；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型。

近期伊科病毒11型持續於社區活動，且新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，評估新生兒重症發生風險持續。今年累計16例腸病毒感染併發重症確定病例，包含8例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計13例，均感染伊科病毒11型，其中7例死亡，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署表示，依目前監測資料，伊科病毒11型仍持續於社區流行，新生兒感染併發重症風險持續，加上開學後腸病毒傳播風險增加，家長、教托育及醫療照護機構與產後護理之家仍須加強留意，落實各項腸病毒防治及防護措施。教托育機構人員與家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」5時機，皆須用肥皂正確洗手，並留意嬰幼童健康情形，生病時盡量在家休息。

準媽媽產前盡量避免出入人多擁擠或通風不良處所，並避免接觸有症狀人士，產前14天若出現疑似症狀，如發燒、呼吸道症狀及腹瀉等，應儘速就醫並主動告知醫師。醫療院所加強詢問孕產婦分娩前14天與同住家人，含家中其他兒童是否出現疑似症狀，以及時提供醫療處置。此外，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，一旦有上述症狀，務必盡速就醫。

疾管署說，另5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍，如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮等、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵請儘速送到大醫院接受治療。相關防治資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw，「新生兒腸病毒防疫專區」或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

衛福部疾管署今公布國內新增1例北部為滿月男嬰腸病毒感染併發重症病例，疾管署發言人曾淑慧提醒，預計10月上旬健保及就診人次會達到流行閾值人次，會進入流行期。記者翁唯真／攝影
