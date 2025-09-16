當故宮遇上農業精品 嘉義優鮮變身文化伴手禮

國立故宮博物院聯名嘉義縣政府創設的「嘉義優鮮」品牌，以故宮典藏意象結合34項嘉義農產，打造兼具「美味、美學、故事性」的文化伴手禮，今天在故宮南院開箱。

適逢故宮建院百年、南院落腳嘉義10週年之際，縣府首度將在地農業精品與故宮跨界結合，今天於故宮南院舉辦「嘉義優鮮 X 故宮」聯名開箱暨中秋禮品推薦記者會，集結20家業者、34項商品，推出「嘉義優鮮、故宮盛宴」，故宮院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁聯袂出席。

蕭宗煌致詞說，這是故宮首次與地方政府農業品牌跨界合作，是百年院慶重要活動，這次聯名商品設計可分為三類，一是直接引用故宮收藏品圖案，如竹筍或蝦子；二是創意延伸故宮圖案，突顯產品美感；三是將故宮經典圖像IP化，如小翠與哈奴曼等角色，為產品增添文化魅力。

蕭宗煌強調，這些設計元素與在地農漁產品的結合，不僅提升產品文化價值，也讓整體品質與美感全面昇華；他指出，此次共有34項嘉義農特產與故宮聯名，並開完笑說他是第35項，因為他也是嘉義出生。

翁章梁表示，與故宮合作推出商品並不簡單，須經故宮內部嚴格審核；嘉義優鮮目前集結234家業者，涵蓋777項產品，其中有34項成功與故宮博物院達成聯名合作。他指出，此次聯名合作，不僅提升產品能見度，還將增強其市場影響力與價值。

縣府表示，「嘉義優鮮 X 國立故宮博物院」聯名商品將在故宮實體商店、網路平台、全家便利商店FamiSuper超市、微風百貨等地上架，並進駐中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會等據點，歡迎民眾選購。

