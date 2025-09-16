停經卻多次出血？5旬退休婦一直忍…竟是癌末 開刀+化療抗癌

5旬張姓婦人退休後積極參與社團，近月出現多次陰道異常出血忽略未處理，直到下腹嚴重疼痛，就醫檢查發現竟是子宮內膜癌四期，她得知病情後十分驚訝且沮喪，但仍全力配合抗癌，接受手術切除子宮、卵巢，並搭配化療輔助，目前已經順利出院，正持續治療中。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，張婦個性活潑外向，退休後仍經常參加各類社團活動，唯獨對自己身體健康卻總是不上心，甚至連續多天異常出血、全身痛到冒冷汗，依舊堅持出遊，直到同伴發現臉色不對，才勸她盡快就醫檢查，這才找出真正病因。

葛裕民指出，子宮內膜癌好發於50至70歲女性，但近年來有年輕化趨勢，高風險群包括肥胖、糖尿病、高血壓、未曾生育、長期接受雌激素治療或多囊性卵巢症候群等，具有家族性癌症病史如林奇（Lynch )症候群，也會增加罹癌風險。

葛裕民說明，張婦就診後，確認是子宮內膜癌，且已擴散到骨盆腔淋巴結、肝臟，確認為第四期，晚期患者的五年存活率降至20%至50%不等。張婦得知病情後，十分驚訝且沮喪，但仍表示會全力配合醫療建議，同意手術切除子宮、卵巢、輸卵管，手術過程順利，住院期間恢復狀況穩定。

葛裕民指出，考量「基因檢測」可檢測癌細胞是否具有POLE突變、p53異常、配對修復系統MMR缺失等基因變異，以協助風險分級並挑選最合適治療策略，張婦在術後接受檢測，最終確認腫瘤組織有配對修復系統MMR缺失，接受化療藥物包括鉑類與紫杉醇並結合免疫療法施打「免疫檢查點抑制劑」，藉此改善療效。

葛裕民提醒，女性一旦停經，若仍有出血量過多、天數超長等異常出血症狀，請務必盡速就醫，早期發現，治癒率都極高。面對晚期或復發疾病，都可利用基因檢測、病理免疫組織化學染色等方法，提升生活品質與存活率。

醫師葛裕民說明，子宮內膜癌死亡率高，必要時再安排正子攝影確認是否有擴散到其他器官。圖／亞大醫院提供

