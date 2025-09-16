男子狂嗑「這一味」半年竟性情大變 爸嚇壞：以為業障纏身

不少外食族飲食習慣偏向高糖、高鹽、高油，長期下來不僅損害健康，還可能影響情緒穩定。腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享，有一名患者是剛畢業的男子，對方受親戚介紹到肉品加工廠工作，半年後返家，家人驚覺他的情緒與身體狀況出現巨大轉變，才發現原來是長期攝取加工食品所致。

洪永祥指出，這名男子所任職的工廠，主要製作肉鬆、肉乾、肉醬等產品，對方為了節省開銷，常以員工價購買肉鬆當主食，早餐吃吐司夾肉鬆，晚餐則是肉鬆拌飯或拌麵，日復一日，幾乎不碰任何蔬菜水果，結果除了體重增加、痘痘冒不停，原本開朗的個性也變得沉默寡言、整天窩在房裡睡覺。

洪永祥表示，男子的父親個性較為傳統，一度懷疑兒子在肉品加工廠工作「觸犯忌諱」，導致業障纏身，還打算帶他到廟裡求平安，後來在母親的建議下，男大生才就醫求助。

經過檢查後發現，他的膽固醇、尿酸指數都偏高，還罹患脂肪肝，身體確實亮起紅燈。洪永祥指出，加工食品含有大量油、鹽與糖，長期過量攝取，不僅容易造成代謝異常，也會影響精神與情緒，若同時缺乏蔬果攝取，更會加劇身體負擔。洪永祥也提醒民眾，節省預算不能以犧牲健康為代價，均衡飲食才是長久之計。

