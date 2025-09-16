聽新聞
0:00 / 0:00
男子狂嗑「這一味」半年竟性情大變 爸嚇壞：以為業障纏身
不少外食族飲食習慣偏向高糖、高鹽、高油，長期下來不僅損害健康，還可能影響情緒穩定。腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享，有一名患者是剛畢業的男子，對方受親戚介紹到肉品加工廠工作，半年後返家，家人驚覺他的情緒與身體狀況出現巨大轉變，才發現原來是長期攝取加工食品所致。
洪永祥指出，這名男子所任職的工廠，主要製作肉鬆、肉乾、肉醬等產品，對方為了節省開銷，常以員工價購買肉鬆當主食，早餐吃吐司夾肉鬆，晚餐則是肉鬆拌飯或拌麵，日復一日，幾乎不碰任何蔬菜水果，結果除了體重增加、痘痘冒不停，原本開朗的個性也變得沉默寡言、整天窩在房裡睡覺。
洪永祥表示，男子的父親個性較為傳統，一度懷疑兒子在肉品加工廠工作「觸犯忌諱」，導致業障纏身，還打算帶他到廟裡求平安，後來在母親的建議下，男大生才就醫求助。
經過檢查後發現，他的膽固醇、尿酸指數都偏高，還罹患脂肪肝，身體確實亮起紅燈。洪永祥指出，加工食品含有大量油、鹽與糖，長期過量攝取，不僅容易造成代謝異常，也會影響精神與情緒，若同時缺乏蔬果攝取，更會加劇身體負擔。洪永祥也提醒民眾，節省預算不能以犧牲健康為代價，均衡飲食才是長久之計。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言