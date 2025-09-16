吃飽飯就想睡？健檢沒紅字≠健康 醫曝「4件小事」藏警訊

不少民眾會定期做健康檢查，以檢視自身的健康狀態，許多人看見報告出爐後「沒有紅字」就安心，但內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書發文指出，這其實是一個很常見的誤解，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。

陳潔雯表示，體檢數字雖然重要，但往往只能顯示「已經發生」的問題，例如血糖升高，代表高血糖狀態已持續一段時間；肝指數異常，通常是脂肪肝或肝臟發炎已經存在；膽固醇飆高，也可能是動脈硬化已默默進行。換言之，當數字異常到出現紅字時，身體其實早就累積多年負擔。

在檢查數字異常之前，人體其實會釋放許多訊號。陳潔雯舉例，包括「吃完飯總是昏昏欲睡」、「睡再多還是覺得累」、「容易焦躁、專注力下降」、「體重沒變卻發現腰圍變大」等，這些看似微小的變化，都是代謝或荷爾蒙平衡失調的警訊。如果只等報告出現紅字，等於是忽略了身體最即時的提醒。

她強調，真正的健康並不是「沒有紅字」，而是「狀態穩定」。當一個人能感覺到醒來時精神飽滿、用餐後精力平穩，不會忽然昏昏欲睡、面對壓力能適度調整、不至於立刻失眠，甚至在日常活動中感覺身體輕盈有力，這些才是健康的具體展現。

陳潔雯提醒，檢查報告當然必要，但它更像是一張「照片」，僅能記錄當下的狀態。想真正預防問題，日常就應該提高對身體訊號的敏銳度。「下次拿到沒有紅字的報告時，也別忘了問自己：我的身體，真的有在舒服運作嗎？」

