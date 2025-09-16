快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

吃飽飯就想睡？健檢沒紅字≠健康 醫曝「4件小事」藏警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。示意圖／ingimage
醫師提醒，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。示意圖／ingimage

不少民眾會定期做健康檢查，以檢視自身的健康狀態，許多人看見報告出爐後「沒有紅字」就安心，但內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書發文指出，這其實是一個很常見的誤解，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。

陳潔雯表示，體檢數字雖然重要，但往往只能顯示「已經發生」的問題，例如血糖升高，代表高血糖狀態已持續一段時間；肝指數異常，通常是脂肪肝或肝臟發炎已經存在；膽固醇飆高，也可能是動脈硬化已默默進行。換言之，當數字異常到出現紅字時，身體其實早就累積多年負擔。

在檢查數字異常之前，人體其實會釋放許多訊號。陳潔雯舉例，包括「吃完飯總是昏昏欲睡」、「睡再多還是覺得累」、「容易焦躁、專注力下降」、「體重沒變卻發現腰圍變大」等，這些看似微小的變化，都是代謝或荷爾蒙平衡失調的警訊。如果只等報告出現紅字，等於是忽略了身體最即時的提醒。

她強調，真正的健康並不是「沒有紅字」，而是「狀態穩定」。當一個人能感覺到醒來時精神飽滿、用餐後精力平穩，不會忽然昏昏欲睡、面對壓力能適度調整、不至於立刻失眠，甚至在日常活動中感覺身體輕盈有力，這些才是健康的具體展現。

陳潔雯提醒，檢查報告當然必要，但它更像是一張「照片」，僅能記錄當下的狀態。想真正預防問題，日常就應該提高對身體訊號的敏銳度。「下次拿到沒有紅字的報告時，也別忘了問自己：我的身體，真的有在舒服運作嗎？」

醫師 脂肪肝 健康檢查

延伸閱讀

外送飲料別「去冰」！營養師揭中毒風險：2類飲品更要小心

職場5星座淪工具人…雙魚「1句話」心甘情願加班 他們太可靠卻難升遷

台灣海鮮很貴？他讚北海道吃生鮭魚「6片不用150」 網不服：東港大勝

健檢驚見尿液潛血 嘉榮醫：定期追蹤是關鍵

相關新聞

懶人包／「雪坊優格」切割四叉貓惹一身腥…小編還提油救火 事件始末一次看

台灣優格品牌「雪坊」近日因與網紅合作引發輿論風暴。事件起於雪坊與爭議性人物「四叉貓」的合作關係被網友質疑，品牌在切割與聲明的過程中卻引來更多爭議。不僅被質疑「雙重標準」，甚至在刪文與再發文的操作上被指缺乏誠意，更有消費者揚言退費，引發企業公關危機。「聯合新聞網」整理事件起因、網友反應、後續發展，一次看懂到底在吵什麼。

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

吃飽飯就想睡？健檢沒紅字≠健康 醫曝「4件小事」藏警訊

不少民眾會定期做健康檢查，以檢視自身的健康狀態，許多人看見報告出爐後「沒有紅字」就安心，但內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書發文指出，這其實是一個很常見的誤解，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇常有美食網紅或大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳還是能屹立不搖？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。