快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

認識失智者的記憶高低起伏 「途中的光芒」繪本免費下載

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署推出最新的失智友善繪本「途中的光芒」，呼籲社會共同關懷。圖／國健署提供
國健署推出最新的失智友善繪本「途中的光芒」，呼籲社會共同關懷。圖／國健署提供

走在路上，偶爾可以看到長輩喃喃自語，或想問路卻說不出完整的句子，甚至描述眼前不存在的人或動物，當出現這些情境，眼前的人可能是疑似失智症患者。隨著台灣邁入超高齡社會，失智人口逐年持續攀升，以65歲以上長者失智症盛行率達7.99%推估，今年65歲以上失智症人口約37萬人，這數字還會持續往上攀升。

為提升民眾對失智症的正確認識及友善態度，並消弭對失智症的歧視和偏見，國健署推出失智友善繪本「途中的光芒」，從失智阿公的視角描繪記憶剝落與家人陪伴，期望社會大眾正確認識失智症，減少汙名化，共同營造理解與支持的友善環境。

國健署署長沈靜芬表示，認識常見的失智症十大警訊並願意求助，是每一個家庭都能做到且至關重要的第一步。只要提高警覺，當身邊親友出現疑似失智徵兆時，建議及早就醫接受評估並給予適當的支持，才能與日常重新接軌並延緩病程。

國健署社區健康組組長劉家秀說，「途中的光芒」希望推廣給社會大眾，包括疾病的早期徵兆、症狀、不同種類、遇到失智症者該如何協助等，關注失智者與照顧者處境。認識失智症能讓患者能自主參與社會、營造社會友善參與，不需要過度恐懼失智症，而是保持平常心去面對。

「希望提升大眾對失智症的識能，及建立友善態度，給予適切的協助，建立綿密的守護網絡。」劉家秀呼籲，各界共同營造失智友善環境，國健署編製「途中的光芒」失智友善繪本，以失智者第一人稱視角出發，加上細膩筆觸與柔和配色，將失智阿公「剝落的記憶」巧妙地視覺化、予以具象的描繪。

繪本內容描述，熟悉的事物在失智的阿公的腦中時而清晰、時而模糊，有時像拼圖般缺了幾塊，卻在家人與友善社區的溫暖陪伴下，一點一滴被光與色彩再次重新填滿，依然保持著生活的節奏。傳達出失智者只要被理解與尊重，生活就能穩穩前行，「仍個人的完整性。」

隨著失智人口持續攀升，劉家秀提醒，除了提升對失智症的識能外，也要積極在生活中增加大腦保護因子，其關鍵是「建立健康生活型態」。透過均衡飲食、運動、社會參與、避免高血壓、高血糖和高血脂、吸菸等，降低罹患失智的風險。

失智友善繪本「途中的光芒」預計在10月底完成編印、11月底完成2D數位動畫製作，完成後將放置健康九九網站免費下載。國健署強調，失智友善不只是理念，而是全民都能參與的日常，從去除失智症汙名化、倡議失智者人權，讓失智者在社區中能安心生活，與家人共享有尊嚴及品質的美好日常。

失智症

延伸閱讀

影／懷舊治療開啟記憶之門 89歲失智嬤重拾裁縫機找回笑容

陽光行動／衛星定位器防走失3年不到30人申請 桃園建議擴大補助資格

失智症警訊勿過度聯想 醫：掌握核心症狀、日常保養更重要

長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

相關新聞

懶人包／「雪坊優格」切割四叉貓惹一身腥…小編還提油救火 事件始末一次看

台灣優格品牌「雪坊」近日因與網紅合作引發輿論風暴。事件起於雪坊與爭議性人物「四叉貓」的合作關係被網友質疑，品牌在切割與聲明的過程中卻引來更多爭議。不僅被質疑「雙重標準」，甚至在刪文與再發文的操作上被指缺乏誠意，更有消費者揚言退費，引發企業公關危機。「聯合新聞網」整理事件起因、網友反應、後續發展，一次看懂到底在吵什麼。

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

吃飽飯就想睡？健檢沒紅字≠健康 醫曝「4件小事」藏警訊

不少民眾會定期做健康檢查，以檢視自身的健康狀態，許多人看見報告出爐後「沒有紅字」就安心，但內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書發文指出，這其實是一個很常見的誤解，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇常有美食網紅或大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳還是能屹立不搖？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。