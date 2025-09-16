認識失智者的記憶高低起伏 「途中的光芒」繪本免費下載

走在路上，偶爾可以看到長輩喃喃自語，或想問路卻說不出完整的句子，甚至描述眼前不存在的人或動物，當出現這些情境，眼前的人可能是疑似失智症患者。隨著台灣邁入超高齡社會，失智人口逐年持續攀升，以65歲以上長者失智症盛行率達7.99%推估，今年65歲以上失智症人口約37萬人，這數字還會持續往上攀升。

為提升民眾對失智症的正確認識及友善態度，並消弭對失智症的歧視和偏見，國健署推出失智友善繪本「途中的光芒」，從失智阿公的視角描繪記憶剝落與家人陪伴，期望社會大眾正確認識失智症，減少汙名化，共同營造理解與支持的友善環境。

國健署署長沈靜芬表示，認識常見的失智症十大警訊並願意求助，是每一個家庭都能做到且至關重要的第一步。只要提高警覺，當身邊親友出現疑似失智徵兆時，建議及早就醫接受評估並給予適當的支持，才能與日常重新接軌並延緩病程。

國健署社區健康組組長劉家秀說，「途中的光芒」希望推廣給社會大眾，包括疾病的早期徵兆、症狀、不同種類、遇到失智症者該如何協助等，關注失智者與照顧者處境。認識失智症能讓患者能自主參與社會、營造社會友善參與，不需要過度恐懼失智症，而是保持平常心去面對。

「希望提升大眾對失智症的識能，及建立友善態度，給予適切的協助，建立綿密的守護網絡。」劉家秀呼籲，各界共同營造失智友善環境，國健署編製「途中的光芒」失智友善繪本，以失智者第一人稱視角出發，加上細膩筆觸與柔和配色，將失智阿公「剝落的記憶」巧妙地視覺化、予以具象的描繪。

繪本內容描述，熟悉的事物在失智的阿公的腦中時而清晰、時而模糊，有時像拼圖般缺了幾塊，卻在家人與友善社區的溫暖陪伴下，一點一滴被光與色彩再次重新填滿，依然保持著生活的節奏。傳達出失智者只要被理解與尊重，生活就能穩穩前行，「仍個人的完整性。」

隨著失智人口持續攀升，劉家秀提醒，除了提升對失智症的識能外，也要積極在生活中增加大腦保護因子，其關鍵是「建立健康生活型態」。透過均衡飲食、運動、社會參與、避免高血壓、高血糖和高血脂、吸菸等，降低罹患失智的風險。

失智友善繪本「途中的光芒」預計在10月底完成編印、11月底完成2D數位動畫製作，完成後將放置健康九九網站免費下載。國健署強調，失智友善不只是理念，而是全民都能參與的日常，從去除失智症汙名化、倡議失智者人權，讓失智者在社區中能安心生活，與家人共享有尊嚴及品質的美好日常。

