教師中秋國慶3大連假搭乘公路客運 可享票價6折到85折

台灣優格品牌「雪坊」近日因與網紅合作引發輿論風暴。事件起於雪坊與爭議性人物「四叉貓」的合作關係被網友質疑，品牌在切割與聲明的過程中卻引來更多爭議。不僅被質疑「雙重標準」，甚至在刪文與再發文的操作上被指缺乏誠意，更有消費者揚言退費，引發企業公關危機。「聯合新聞網」整理事件起因、網友反應、後續發展，一次看懂到底在吵什麼。

2025-09-16 13:57