聽新聞
0:00 / 0:00
教師中秋國慶3大連假搭乘公路客運 可享票價6折到85折
今年教師節、中秋節及國慶日3連假將接連到，公路局預估多數民眾將在連假期間返鄉或旅遊，豐原監理站建議民眾多利用大眾運輸及提前掌握路況資訊，避開易壅塞時段以節省行車成本，3個連假搭公路客運有6折到85折不等優惠。
豐原監理站站長朱豐誠表示，為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局推出多項全國性國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，84條中長途國道客運路線享優惠票價，其中教師節9月26日至9月29日享85折、中秋節10月3日至10月6日享6折，國慶日10月9日至10月12日享85折。
搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，指定幸福巴士免費搭乘。
