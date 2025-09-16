快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

教師中秋國慶3大連假搭乘公路客運 可享票價6折到85折

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原監理站站長朱豐誠表示，為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局推出多項全國性國道(公路)客運優惠。圖／豐原監理站提供
豐原監理站站長朱豐誠表示，為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局推出多項全國性國道(公路)客運優惠。圖／豐原監理站提供

今年教師節、中秋節及國慶日3連假將接連到，公路局預估多數民眾將在連假期間返鄉或旅遊，豐原監理站建議民眾多利用大眾運輸及提前掌握路況資訊，避開易壅塞時段以節省行車成本，3個連假搭公路客運有6折到85折不等優惠。

豐原監理站站長朱豐誠表示，為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局推出多項全國性國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，84條中長途國道客運路線享優惠票價，其中教師節9月26日至9月29日享85折、中秋節10月3日至10月6日享6折，國慶日10月9日至10月12日享85折。

搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，指定幸福巴士免費搭乘。

連假 教師節 國道客運

延伸閱讀

觀光餐飲業 三喜臨門

四大超商 搶中秋商機

國光客運停駛退出西螺轉運站 民眾抱怨立委邀公路局提對策

教師節、中秋及國慶連假總運量逾195萬人次 桃機呼籲3小時前抵達機場

相關新聞

懶人包／「雪坊優格」切割四叉貓惹一身腥…小編還提油救火 事件始末一次看

台灣優格品牌「雪坊」近日因與網紅合作引發輿論風暴。事件起於雪坊與爭議性人物「四叉貓」的合作關係被網友質疑，品牌在切割與聲明的過程中卻引來更多爭議。不僅被質疑「雙重標準」，甚至在刪文與再發文的操作上被指缺乏誠意，更有消費者揚言退費，引發企業公關危機。「聯合新聞網」整理事件起因、網友反應、後續發展，一次看懂到底在吵什麼。

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

吃飽飯就想睡？健檢沒紅字≠健康 醫曝「4件小事」藏警訊

不少民眾會定期做健康檢查，以檢視自身的健康狀態，許多人看見報告出爐後「沒有紅字」就安心，但內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書發文指出，這其實是一個很常見的誤解，健檢報告「沒有紅字」並不等於健康，反而可能忽略了身體早已出現的警訊。

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇常有美食網紅或大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳還是能屹立不搖？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。