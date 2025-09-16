快訊

影／懷舊治療開啟記憶之門 89歲失智嬤重拾裁縫機找回笑容

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
聖功醫院今天上午舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，挫冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影
聖功醫院今天上午舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，挫冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影

失智長輩難照顧，近年懷舊治療延緩退化受到重視，89歲陳秀娥留學日本學裁縫，做了一輩子服裝設計師，常到歐洲看時裝秀，單身未婚的她是當年新時代女性，確診失智症後，重拾縫紉機「做衫」，逐漸喚醒遺忘已久的記憶，認知功能大幅進步。

聖功醫院是高雄唯一蒙特梭利純失智日照中心，該中心協助長輩找回以前技能，做最擅長的事，找回認知能力，出生在日治時代的陳秀娥是其中之一。

3年多前，她出現記憶衰退、認知退化、人際互動減少，沒有對談能力、連廁所也忘記在哪，職能治療師訪談家屬後，發現她出生在日治時代，曾赴日留學做裁縫，一輩子都在成衣紡織廠擔任服裝設計師，設計打版做出第一件衣服，再交由成衣廠上產線大量生產。

熱愛時尚的她，把畢生所賺的錢存下來，走遍世界各國看時裝展，還飛到法國、米蘭看時裝秀取經，不過退休後，她膝下無子就幫姪女照顧孩子，再也沒碰過縫紉機。

秀娥嬤進入中心後，於是安排重做裁縫，只見她熟稔地操作起縫紉機，讓她想起過往美好的回憶，也打開話匣子。職能治療師周子菱說，秀娥嬤透過做裁縫找回過去塵封記憶，認知和語言功能恢復很多，時常露出笑靨，也終於記得廁所在哪，不會再忘記。

今天上午，聖功醫院舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，剉冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。

院長劉文欽指出，懷舊治療是失智症治量很重要的一塊，失智症患者難產生新記憶，能想起的都是早期回憶，透過復古的活動幫助長輩喚醒舊回憶，減緩退化，找回基本的對話交談及自理能力。

劉文欽表示，蒙特梭利日照中心30位名額已額滿，仍有數十位長輩排隊等候，凸顯高雄地區失智機構照護資源少，聖功已規劃在燕巢推動興建長照爺奶村，48張失智床位、150張失能床位，共計198個床，預計將於2028年啟用。

聖功醫院今天上午舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，挫冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影
聖功醫院今天上午舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，挫冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影
89歲陳秀娥確診失智症後，失去對談能力、也忘記廁所在哪，重做裁縫後，認知能力逐漸恢復。記者郭韋綺／翻攝
89歲陳秀娥確診失智症後，失去對談能力、也忘記廁所在哪，重做裁縫後，認知能力逐漸恢復。記者郭韋綺／翻攝
聖功醫院今天上午舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，挫冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影
聖功醫院今天上午舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，挫冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影
聖功醫院今天上午舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，挫冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影
聖功醫院今天上午舉辦「來去迺夜市」，讓失智長輩當起夜市攤位主，挫冰、擲骰子、彈珠汽水攤、滷味、關東煮、爆米花，重拾小時候逛夜市的記憶，玩得不亦樂乎。記者郭韋綺／攝影

