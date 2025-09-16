老翁走路左腳不自主抖動 就醫查出急性腦中風

台中75歲詹姓男子近日走路左腳出現不自主抖動，伴隨明顯無力感，到衛生福利部豐原醫院就診，檢查確認為「急性腦中風」，衛福部豐原醫院神經內科洪朝賢醫師表示，若經常無法解釋的單側抖動、肌肉抽搐或不受控制的動作，建議及早就醫治療。

衛福部豐原醫院神經內科洪朝賢醫師表示，老翁本身有高血脂病史，近期家人注意到他走路時左腳持續抖動，出現無力感，但因未伴隨典型中風症狀，如臉部歪斜、手腳癱軟或語言障礙，初期未引起警覺，經核磁共振檢查後發現其右側大腦出現梗塞，確診為急性缺血性腦中風。

經過中風藥物治療後，詹男左腳抖動改善，9天後穩定出院。洪朝賢指出，單側肢體不自主抖動的表現，常讓人聯想到帕金森氏症、甲狀腺亢進或高血糖等疾病，較少將其與腦中風聯想在一起，在臨床上這類「非典型中風症狀」確實存在，但少見。

洪朝賢提醒，腦中風的治療效果與發病後就醫時間密切相關，最關鍵的是把握「黃金3.5小時」內的緊急處置，民眾應熟記台灣腦中風學會的「FAST」辨識口訣：F（Face）觀察臉部是否對稱，有無歪斜；A（Arm）檢查手臂是否無力或無法平舉；S（Speech）聽其言語是否清晰，有無口齒不清；T（Time）一旦符合上述任一症狀，應立即撥打119送醫，爭取治療先機，降低死亡率與後遺症風險。

他呼籲高風險族群，特別是患有心律不整、高血壓、高血脂及糖尿病的患者，應落實健康生活型態，從根本預防中風。他建議維持均衡飲食，減少油炸與高鹽食物攝取，增加蔬果與全穀類攝取；培養規律運動習慣，每周至少150分鐘中等強度運動，如快走、游泳等；定期健康檢查，掌握血壓、血脂與血糖的變化，並依醫囑規律治療；戒菸限酒，避免加重血管負擔。

