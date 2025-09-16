快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

老翁走路左腳不自主抖動 就醫查出急性腦中風

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中75歲詹姓男子，近日走路時左腳出現不自主抖動，伴隨明顯無力感，到衛生福利部豐原醫院就診，經檢查確認為「急性腦中風」。圖／衛福部豐原醫院提供
台中75歲詹姓男子，近日走路時左腳出現不自主抖動，伴隨明顯無力感，到衛生福利部豐原醫院就診，經檢查確認為「急性腦中風」。圖／衛福部豐原醫院提供

台中75歲詹姓男子近日走路左腳出現不自主抖動，伴隨明顯無力感，到衛生福利部豐原醫院就診，檢查確認為「急性腦中風」，衛福部豐原醫院神經內科洪朝賢醫師表示，若經常無法解釋的單側抖動、肌肉抽搐或不受控制的動作，建議及早就醫治療。

衛福部豐原醫院神經內科洪朝賢醫師表示，老翁本身有高血脂病史，近期家人注意到他走路時左腳持續抖動，出現無力感，但因未伴隨典型中風症狀，如臉部歪斜、手腳癱軟或語言障礙，初期未引起警覺，經核磁共振檢查後發現其右側大腦出現梗塞，確診為急性缺血性腦中風。

經過中風藥物治療後，詹男左腳抖動改善，9天後穩定出院。洪朝賢指出，單側肢體不自主抖動的表現，常讓人聯想到帕金森氏症、甲狀腺亢進或高血糖等疾病，較少將其與腦中風聯想在一起，在臨床上這類「非典型中風症狀」確實存在，但少見。

洪朝賢提醒，腦中風的治療效果與發病後就醫時間密切相關，最關鍵的是把握「黃金3.5小時」內的緊急處置，民眾應熟記台灣腦中風學會的「FAST」辨識口訣：F（Face）觀察臉部是否對稱，有無歪斜；A（Arm）檢查手臂是否無力或無法平舉；S（Speech）聽其言語是否清晰，有無口齒不清；T（Time）一旦符合上述任一症狀，應立即撥打119送醫，爭取治療先機，降低死亡率與後遺症風險。

他呼籲高風險族群，特別是患有心律不整、高血壓、高血脂及糖尿病的患者，應落實健康生活型態，從根本預防中風。他建議維持均衡飲食，減少油炸與高鹽食物攝取，增加蔬果與全穀類攝取；培養規律運動習慣，每周至少150分鐘中等強度運動，如快走、游泳等；定期健康檢查，掌握血壓、血脂與血糖的變化，並依醫囑規律治療；戒菸限酒，避免加重血管負擔。

醫師 豐原 腦中風

延伸閱讀

疑中風？川普「臉下垂」畫面瘋傳 兩度公開露面澄清健康疑慮

男子中風腦水腫頭骨難蓋回限入困局 醫師用這招10天完成修補

水喝錯小心中風！醫曝3案例太多太少都罹病 「黃金5法則」教正確喝法

嘉義新港奉天宮傳糾紛 1人氣到中風、1人當街遭搧巴掌

相關新聞

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

淡江大橋全橋合龍！ 施工水準「核電廠等級」陳世凱曝艱辛歷程

淡江大橋今天全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，象徵工程邁入最後階段，成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。交通部長...

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇常有美食網紅或大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳還是能屹立不搖？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠...

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻，淡江大橋未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。