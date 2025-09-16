懶人包／「雪坊優格」切割四叉貓惹一身腥…小編還提油救火 事件始末一次看

台灣優格品牌「雪坊」近日因與網紅合作引發輿論風暴。事件起於雪坊與爭議性人物「四叉貓」的合作關係被網友質疑，品牌在切割與聲明的過程中卻引來更多爭議。不僅被質疑「雙重標準」，甚至在刪文與再發文的操作上被指缺乏誠意，更有消費者揚言退費，引發企業公關危機。「聯合新聞網」整理事件起因、網友反應、後續發展，一次看懂到底在吵什麼。

文章目錄 事件起因

輿論回應

事件發酵

最新進展

雪坊背景





民眾黨前主席柯文哲（左）9月8日交保，網紅四叉貓評論寫道「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」引發爭議。記者陳正興／攝影

爭議最初起於網紅四叉貓在臉書針對柯文哲案件發文，提及「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」，這段文字被視為帶有戲謔與幸災樂禍，引發各界不滿。隨後，網紅陳沂公開點名，表示「我抵制四叉貓所有業配，我認為這些喪心病狂的言論不能被助長，不應該藉此來謀取利益」，並號召粉絲抵制合作品牌。

雪坊優格作為與四叉貓長期合作的廠商之一，被推上風口浪尖。9月11日，雪坊火速發表道歉聲明，宣布立即停止與四叉貓的合作，並強調公司未參與或支持其個人言論，而道歉啟事中表示「向大家致上最深的歉意」，其中「致」字誤寫為「至」，還引來不少網友揶揄。

雪坊的切割聲明，部分消費者與支持者認為處理方式過於草率，不僅未能明確說明合作終止原因，反而加深「選邊站」的印象。同時也讓部分支持四叉貓的消費者感到失望，認為品牌不尊重合作夥伴，點燃了後續的輿論風暴。





此次事件引發眾多網紅與意見領袖發聲。首先，針對四叉貓掫揄柯文哲未能見父親最後一面，陳沂率先開火，直言「政治立場是自由的，但不能因為立場而泯滅人性」，並公開抵制與四叉貓合作的品牌。四叉貓被雪坊切割後則回應，強調業配收入有限，決定全面停接業配，並反諷「合作其實沒有賺多少」，而粉絲的實質「抖內」支持讓他並未受太大經濟影響。

另一位網紅鬼才阿水則回顧兩年前的經驗，透露因雪坊曾找陳沂合作，他選擇拒絕品牌邀約，並直言「早就看清楚這品牌的問題」，引來網友讚聲。

除了網紅之外，部分政治人物也加入討論，桃園市議員黃瓊慧與其他支持台派的網紅紛紛表態拒買雪坊產品，認為品牌切割行為「背信忘義」。





圖／擷自「SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格」

面對批評聲浪，9月13日凌晨，雪坊再次發出「六點聲明」，強調公司「無政治立場」，並承諾未來不會再與「具高度爭議」人士合作，還特別指出將加強內部審查機制。該聲明內容引起廣泛討論，有網友將六點整理為「懶人包」嘲諷，例如：「我們超善良，只跟善良的人合作，像是陳三斤；四叉貓對我們來說觀感不佳；以後太紅的不開團；誰敢鬧事就取消合作」。

不少網友批評雪坊標準不一，指出與黃士修、陳沂等人合作卻未被切割，顯示「雙重標準」，雪坊也在留言中回應，已停止與陳沂、黃士修等人的合作關係。此外，有消費者在聲明貼文下留言提醒「有儲值的可以退費」，顯示品牌形象已受實際影響，但也有不少支持者留言鼓勵，希望雪坊能專注產品品質。





雪坊優格小編9月15日發文酸網軍後刪文，但已被網友擷圖流傳。圖／讀者提供

9月15日，雪坊在臉書公開一篇貼文開頭寫道：「優小編：『網軍都走光了嗎？呼，那我可以探頭出來跟大家聊一下了嗎 ？』」，全文帶有自嘲與酸性的語氣，並提到「希望你們之中走掉的沒有很多，也不知道你們還在不在啊🥺」、「是不是人老了，就會格外懷念以前的世界啊😂」等感慨。該貼文於數小時後被刪除，但已有網友擷圖保存並於社群流傳，刪文反而成為新的批評焦點。

9月16日，雪坊再發新文，重申品牌無政治立場，謹記此次爭議事件教訓，未來會慎選合作顆夥伴。但是網友質疑其言論與曝光時間線，怎麼先酸人、再刪文、最後又發文，留言中充滿「刪文就沒誠意」、「公關策略失當」等批評，再次加劇危機。





雪坊優格由雪坊志業於2007年創立，主打「精品優格」路線，強調採用天然無添加、100% 鮮乳、不加奶粉與糖的製程。產品線涵蓋希臘優格、法式果醬、優格冰淇淋及益生菌系列，並以不過酸、質地濃稠見長。品牌宣稱製程在無塵室中進行，以確保品質穩定與風味純淨。隨著台灣市場對健康食品需求提升，雪坊近年快速擴張，全台已有50家門市，2024年營收突破7億元。品牌形象長期主打「健康、純粹」，也常透過團購與網紅合作擴大曝光。

雪坊優格產品。圖／擷自「SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格」

商品推薦