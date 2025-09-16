淡江大橋全橋合龍！ 施工水準「核電廠等級」陳世凱曝艱辛歷程

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋工程邁入最後階段。記者胡瑞玲／攝影
淡江大橋今天全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，象徵工程邁入最後階段，成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。交通部長陳世凱表示，淡江大橋工程艱困，每個焊接段都採用「核電廠等級」的施工水準，預計明年5月9日舉辦通車典禮、12日正式通車。

淡江大橋今舉辦合龍儀式，陳世凱致詞時表示，淡江大橋工程艱困又偉大，推動過程充滿挑戰，66個節塊今天合龍，感謝各單位及團隊的努力合作，為台灣完成最偉大工程之一。主橋段曾流標7次，但感謝當時的行政院長賴清德、公路局長陳彥伯，即便追加50億預算，也堅持要做下去。

針對淡江大橋的保固，陳世凱表示，希望未來120年都能保持完整，整個閉合完工後，還有很多工序，其中較特別的是，淡江大橋的每個焊接段，都是用核能發電廠的施工水準在施作，力拚明年5月9日舉辦通車典禮，並邀雲門舞集演出，也邀請大家一起「來走橋」。

公路局表示，淡江大橋的興建歷程，從無到有，走過多次流標的挑戰，靠著交通部對橋梁設計的堅持，以及行政院在經費上的支持與資源投入，與施工團隊克服重重困難，最終才能推動這項艱鉅工程向前邁進。這段歷程展現了專業團隊的毅力與政府的決心，更體現中央與地方攜手合作的力量。

淡江大橋

