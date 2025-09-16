準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，18日需留意2個低壓擾動發展，一個預計在巴士海峽會發展出一低壓系統，並逐漸往西北移動進入台灣海峽南部，通過的過程將為東南部、南部帶來雨勢，若再偏北一點雨勢將更大。

「觀氣象看天氣」表示，關島西北西方海域也會發展出一低壓系統，根據最新預測模式，美國模式預測將朝台灣東北部海面而來，歐洲模式預測往呂宋島東北部海面，AI模式則預測往巴士海峽北部。由於目前台灣東南方外海，海表面溫度跟海洋熱含量都相當高，各模式均預測此低壓系統將發展為既強又大的颱風，一旦成颱，將會是今年第17號颱風米塔。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

