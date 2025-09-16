中藥材重金屬安全解讀 消基會：重點在「超標」而非「零檢出」

日前一則新聞檢驗報告指出，市售枸杞等產品「檢出」重金屬殘留，引發社會廣泛關注。消基會今天發出新聞稿指出，部分消費者誤以為該訊息出自消基會，但此一檢驗並非消基會發布。此外，中藥材與蔬果大多會存有重金屬背景值，無法要求「零檢出」，政府應該設定把關的檢驗標準避免「超標」。社會大眾在面對重金屬殘留議題時，仍須有正確的理解與認識，避免不必要的恐慌。

消基會指出，學界普遍認為，「完全不含重金屬」是不切實際的期待。這並非業者管理不善或產品本身有問題，由於植物會從環境中吸收水分與礦物質，因此即使是在未受汙染的地區栽種，任何作物——包括中藥材、蔬菜、水果與穀類等——或多或少都會含有微量的重金屬，這部分被稱為「背景值」，這是一種自然現象，而非品質瑕疵。「檢出」不等於「超標」，更不等於「有害」。

而食品與藥品安全的管理標準，是根據大量毒理研究與人體耐受量設計的。國際機構如聯合國糧農組織（FAO）、世界衛生組織（WHO），以及各國食藥監管單位，包括衛福部，皆有針對不同品項與用途，訂定重金屬容許量。例如鉛與鎘，在不同的作物與劑型中都有明確的標準值。只要檢測結果低於這些標準，表示產品在正常使用下對人體健康的風險極低。

消基會認為，評估一項商品是否安全，應著重於「含量是否在安全範圍內」、「長期攝取是否超過人體耐受上限」，而非單看是否檢出重金屬。消費者在閱讀報導或檢驗數據時，應建立正確觀念，避免過度恐慌，也不要陷入「零檢出」迷思，才能真正掌握產品安全的核心原則。

消基會建議政府， 依據國際食品法典委員會（Codex）或歐盟標準，適時調整重金屬容許量；邊境檢驗時，對進口高風險作物加強批次檢驗。市場稽查則須強化通路商與網購平台的責任，要求下架不合格產品。

