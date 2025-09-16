快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

聽新聞
0:00 / 0:00

中藥材重金屬安全解讀 消基會：重點在「超標」而非「零檢出」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中藥材與蔬果大多會存有重金屬背景值，無法要求「零檢出」。聯合報系資料照／記者宋原彰攝影
中藥材與蔬果大多會存有重金屬背景值，無法要求「零檢出」。聯合報系資料照／記者宋原彰攝影

日前一則新聞檢驗報告指出，市售枸杞等產品「檢出」重金屬殘留，引發社會廣泛關注。消基會今天發出新聞稿指出，部分消費者誤以為該訊息出自消基會，但此一檢驗並非消基會發布。此外，中藥材與蔬果大多會存有重金屬背景值，無法要求「零檢出」，政府應該設定把關的檢驗標準避免「超標」。社會大眾在面對重金屬殘留議題時，仍須有正確的理解與認識，避免不必要的恐慌。

消基會指出，學界普遍認為，「完全不含重金屬」是不切實際的期待。這並非業者管理不善或產品本身有問題，由於植物會從環境中吸收水分與礦物質，因此即使是在未受汙染的地區栽種，任何作物——包括中藥材、蔬菜、水果與穀類等——或多或少都會含有微量的重金屬，這部分被稱為「背景值」，這是一種自然現象，而非品質瑕疵。「檢出」不等於「超標」，更不等於「有害」。

而食品與藥品安全的管理標準，是根據大量毒理研究與人體耐受量設計的。國際機構如聯合國糧農組織（FAO）、世界衛生組織（WHO），以及各國食藥監管單位，包括衛福部，皆有針對不同品項與用途，訂定重金屬容許量。例如鉛與鎘，在不同的作物與劑型中都有明確的標準值。只要檢測結果低於這些標準，表示產品在正常使用下對人體健康的風險極低。

消基會認為，評估一項商品是否安全，應著重於「含量是否在安全範圍內」、「長期攝取是否超過人體耐受上限」，而非單看是否檢出重金屬。消費者在閱讀報導或檢驗數據時，應建立正確觀念，避免過度恐慌，也不要陷入「零檢出」迷思，才能真正掌握產品安全的核心原則。

消基會建議政府， 依據國際食品法典委員會（Codex）或歐盟標準，適時調整重金屬容許量；邊境檢驗時，對進口高風險作物加強批次檢驗。市場稽查則須強化通路商與網購平台的責任，要求下架不合格產品。

延伸閱讀

消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬

消基會抽查兒童專用牙膏全數符合規定...香料標示仍不明 家長要留意

自來水煮沸直接喝？專家建議：增加「1步驟」更安全

枸杞全數驗出重金屬，有機也中鏢！重金屬長期攝取恐傷腎 專家揭安全吃法

相關新聞

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，新一輪的季風低壓槽（颱風窩）正在建立。

淡江大橋全橋合龍！ 施工水準「核電廠等級」陳世凱曝艱辛歷程

淡江大橋今天全橋合龍、橋面閉合，正式連結淡水端與八里端，象徵工程邁入最後階段，成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋。交通部長...

吃到飽餐廳為何不會被吃垮？專家揭「不怕大食怪」原因：成本早算好

根據日媒「The Gold Online」報導，許多人好奇常有美食網紅或大胃王分享在吃到飽餐廳吃了許多高級食材，看似非常划算，但為什麼這類餐廳還是能屹立不搖？經濟評論專家塚崎公義分析，關鍵在於餐飲業的成本結構與經營策略。

台大院長專訪／狼醫性平醜聞毀百年名譽 余忠仁要求科室評估性平風險

台大醫院近年連續被爆出多起性平事件，衛福部狼醫平台公布7位涉性平事件且判決確立醫師，有3人曾在台大任職。台大醫院院長余忠...

淡江大橋今辦合龍儀式 交長陳世凱：明年通車將辦藝術祭5大活動曝光

淡江大橋今辦合龍儀式，賴清德總統出席見證這歷史性一刻，淡江大橋未來啟用後將成為國際指標及景點，地方期待交通建設利多，能帶...

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

台北捷運板南線沿線站點今早上班上課尖峰的8時10幾分，碰上民眾塞爆月台無法上車的狀況，北捷接獲通報發現，是府中站往南港展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。