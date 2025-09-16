2026世界郵展台灣登場 主題「創新∞永續」

快訊

中央社／ 台北16日電

中華郵政股份有限公司今天表示，成功爭取國際集郵聯合會（FIP）授權，2026年台灣將再舉辦世界郵展，主題「創新∞永續」，創新手法呈現展場設計，融合郵政新意象及國際特色。

世界郵展是各國集郵業務交流觀摩指標，除是滿足民眾的文化饗宴，更吸引國外遊客到台灣旅遊，活絡觀光產業，提升國際能見度及國際郵壇地位。

2016年曾辦世界郵展的中華郵政發布新聞稿表示，明年中華郵政130週年，2026年11月20日到25日在台北辦世界郵展，營造文化與科技、傳統與創新交融氛圍。

中華郵政說，10年前世界郵展吸引80個國家與地區參展，超過31萬人次參觀，這次宣傳「台北2026世界郵展」，希望透過「文化即外交、體驗即行銷、郵票即故事」理念，拓展國際知名度與能見度，讓世界看見、認識台灣。

中華郵政董事長王國材將率隊參加明天到21日於韓國登場的2025世界郵展，邀各國重要集郵界代表參加「台北之夜」，宣傳2026年在台北的國際盛事。

